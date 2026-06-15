賴瑞隆控柯志恩家人在美...陳冠安舉當年陳其邁例 曝背後恐1原因

民進黨市長參選人、立委賴瑞隆日前質疑國民黨對手立委柯志恩的資產、家人全在美國。柯志恩怒回「你有質疑過賴清德總統的家人、蔡英文總統的家人嗎？」曾擔任過柯志恩幕僚的國民黨港湖議員參選人陳冠安也轟賴瑞隆，質疑選戰起手式竟是攻擊柯志恩家人？

陳冠安說，說實在的，難以想像，真的大幅領先對手的候選人，會用這種側翼的方式來進行政治抹黑攻擊。他作為2022年柯志恩競選發言人和新媒體部主任，深知當時無論是領先的高雄市長陳其邁，還是落後的柯志恩，其實走的都是開大門走大路，堂堂正正的直球對決。

陳冠安認為，賴瑞隆之所以自甘變側翼，用柯志恩的家人來政治攻擊，正是來自於對五五波選情緊繃的焦慮。只有差距小、被追上的候選人，才會想要打負面選戰，如果是大幅領先，抑或是迎頭趕上，那自然就會延續正面選舉的策略。賴瑞隆的失格，賴瑞隆的側翼化，正是來自於他選情被柯志恩弭平差距的焦慮。

「選舉可以有交鋒，但要的是政見願景的交鋒。」陳提到，當年陳其邁作為從始而終的大幅領先者，自然毋須對柯志恩採取負面抹黑戰術。但柯志恩即使大幅落後，也從未對陳其邁家人有任何攻擊。這就是政治人物該有的品格。但堂堂正正、光明磊落的正向品格，似乎與賴瑞隆八桿子打不著邊際。一點名柯志恩，就是談柯的家人。

陳說，陳其邁整場選戰，都對柯保持冷處理、降低熱度的策略。自稱大幅領先的賴瑞隆攻擊柯志恩的家人，而被綠營渲染大幅落後的柯志恩反而不打賴瑞隆的家人？