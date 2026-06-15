雲林爆集體退黨 柯文哲稱新陳代謝「民進黨退更多」

民眾黨雲林黨部最近爆集體退黨風波，前主席柯文哲昨參加雲縣黨部辦的黨員座談會時表示，有新陳代謝才正常，更反嗆「若統計民進黨年底因選舉而退黨的人數，絕對比民眾黨還要多」。

曾先後擔任民眾黨雲林縣黨部主委的林淑芬、林靖冠姊弟，因不滿黨中央縣議員初選安排，日前率多名黨員集體退黨，引發關注。

昨天黨員座談前，媒體追問是否覺得黨內雲林有點亂？柯表示，亂中有序很正常，他還伸出手說，皮膚每廿八天新陳代謝一次，一個黨如果從來沒有人進來、沒有人出去，就叫「化石黨」，有進有出、新陳代謝才是正常，到目前為止，民眾黨員還在增加，持續成長。

柯文哲也說，民眾黨什麼事都被放大，若去統計民進黨年底因選舉而退黨的人數，絕對比民眾黨還要多。

民眾黨主席黃國昌說，最近雲林縣黨部確實有些風風雨雨，他不願對退黨的人口出惡言，但一些退黨的人對外言論已嚴重汙衊民眾黨，絕對不會姑息。