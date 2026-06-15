星期評論／台中選戰攻防 揭公車免費包袱

國民黨台中市長提名人江啟臣拋出「市民搭公車全程免費」政策，主打減碳與交通平權；對手陣營反嗆「根本搭不到車」。這場公車攻防，撕開了台中藍綠執政下實施約十三年、累計耗資近兩百億元公車優惠政策困境。但碰上全台客運業人力荒的困境，即便砸大錢補貼票價，卻買不到運能與服務。

市府強調整體準點率仍維持在九成五以上，但第一線通勤族卻頻頻抱怨等不到車，根源在於全台客運業的「司機荒」，當電商物流、宅配與外送行業以更具彈性的工時、無載客壓力、更有競爭力的薪資搶人時，即便各縣市想方設法留人，但公車司機仍以驚人速度流失。

台中市免費與雙十公車政策歷經藍綠執政，每年數十億元的常態補助，龐大公共資源鎖死在特定的福利框架中，成政治上「沒人敢喊停」的財政錢坑！「公車優惠、免費政策」已衝擊財政紀律，但花大錢卻沒買到服務品質。反觀日本與歐洲等城市的公共運輸政策，核心都是追求「班次穩定與精準接駁」，而非一味追求低價。

在目前的基礎上，專家學者建議：台中的公車補助應朝精準化調整，優先保障學生、通勤族與弱勢族群。將財政資源實質回流至合理調整客運運價、幫司機加薪及改善勞動環境上，解決當前人力困境。同時，大刀闊斧進行幹線直捷化，加強在低運量區域導入中小型巴士與預約制彈性運輸，進行分流接駁。唯有保證資源回歸營運本質，保障市民「搭得到、準時到」，才真正落實交通平權意義。

這套解方在技術上可行，但市府遲遲未動，關鍵卡在「福利易放難收」的選票包袱，以及路線重整背後盤根錯節的地方陳情壓力。許多既有的公車路線繞來繞去、沒有效率，正是多年來因應各區里長、不分藍綠議員的「陳情」而改道。

要突破困境，又受限政治現實與營運考量，市府不能一刀切，但須拿出政治魄力，利用「通勤月票（TPASS）」作為緩衝工具；同時以客運評鑑機制的轉型為誘因，將評鑑指標從「有沒有發車」等，增加勞動條件改善率等項目，強制將市府補助款轉化為司機的實質薪資，逐步鬆開花大錢卻買不到品質的死結。