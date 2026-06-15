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人物側寫／魏平政非典型戰將 「二枚腰」逆風突圍

聯合報／ 本報記者簡慧珍

通常家中「屘子」往往最受寵，但魏平政自認未曾享有特別關愛，想要的東西都得靠自己爭取，一步步走出人生道路。如今年過五十八歲，他重新問自己「還能做什麼？」幾經思考後做出決定：「我要選縣長。」在說服家人並獲得妻子支持後，下屆彰化縣長選舉，也因此多了一位非典型政治人物。

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「我的人生一直在作準備。」魏平政回顧成長歷程，高中升學考試結果不如預期，他改以轉學考進入理想學校，歷經三所高中才順利畢業。大學考上輔仁大學法律系，畢業後進入家中設於台北的貿易公司任職，自認表現稱職，卻因父親一句「不是每件事都能做到完美，一定有疏漏，只是你沒發現」他不服氣，決定走出自己的路。

二十五歲時，他進入證券公司擔任營業員，用一年時間考取專業證照，每天清晨七點準時進行市場盤勢分析。一九九六年台海飛彈危機期間，台股劇烈震盪，他投入研究整體產業脈絡，協助客戶度過波動，也創造亮眼業績，晉升為超級營業員。然而工作三年後，接到父親一通電話「你可以回來了吧？」為了回應家庭期待，他放棄高薪，回到自家公司發展。

三十六歲時，因父母安排，他以無黨籍身分參選社頭鄉長，首次投入政治卻未能當選。面對挫折，他再次「為人生做準備」，立定目標報考研究所，三十九歲考上政治大學法律研究所，兩年後取得律師資格。

在返鄉工作不久後，經由姊姊牽線，他認識了人生伴侶。兩人愛情長跑四年多，從「魏大哥」到直呼「平政」其名，關係逐漸升溫。一次談話中提及尋找人生另一半，他引用「那人卻在燈火闌珊處」表達心意，一度被打趣「只是剛好路過」，最終仍打動對方，三十四歲完成婚姻大事。

成長於手足眾多且年齡差距較大的家庭，父母與兄姊各自忙碌，使他自小養成獨立性格。他以圍棋界「二枚腰」形容自己的人生，象徵在曲折中持續尋求突破、不輕言放棄。包括與妻子在隔廿多年後迎來第二個孩子，他形容這不只是期待子嗣，而是想跟家裡兄姊多一樣，比較熱鬧。

面對此次被徵召參選以來，來自黨內外的質疑、攻擊與網路嘲諷，魏平政選擇以微笑回應，並表示「相處就知道，我很好鬥陣」。他強調，憑「二枚腰」的信念持續前行，有信心在選戰中扭轉局勢，贏得勝利。

2026九合一選舉 魏平政 彰化縣

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