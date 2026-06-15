李四川：在新北落地生根都是一家人 蘇巧慧：促中和交通升級

爭取新住民選票，國民黨市長參選人李四川昨見證台灣新住民黨新北黨部成立，李說，「無論來自哪裡，在新北落地生根都是一家人」。民進黨蘇巧慧說，她當市黨部主委期間，推多語言諮詢手冊，並成立諮詢站，協助新住民更快融入在地生活。

新北是多元族群共榮城市，李四川昨到新莊出席台灣新住民黨新北黨部成立大會，李以自身從屏東小琉球北上打拚的異鄉人經歷出發，感同身受新住民面臨生活適應的艱辛。

李四川表示，新北市新住民人口高居全國之冠，不論來自哪個縣市、國家，只要在新北市落地生根，就是一家人。李強調，未來主政時，將讓新住民、原住民、客家、青年、高齡長輩等多元族群，都能在新北安居樂業。

蘇巧慧昨到中和出席議員張維倩辦的座談會，現場逾千人，談及未來願景，蘇說，她將打造中和成為宜居城市，繼續推動捷運中和光復線、泰板輕軌，更要緊盯捷運萬大線如期完工，並重整中和公車路網。

昨適逢農曆四月最後一天，為慶祝農曆五月初二將到來的「文武大眾老爺」聖誕，俗稱「新莊大拜拜」，新莊地藏庵辦年度暗訪遶境，規畫新莊、頭前、中港三條路線，昨下午啟程，李四川、蘇巧慧都出席，兩人皆提到，新莊大拜拜傳承超過百年，登錄為新北市無形文化資產，希望能讓下一代更認識在地歷史文化。

選戰升溫，藍綠陣營火花也增多。國民黨市議員參選人鄧凱勛爆料指綠營派人跟著李四川，李昨表示，選舉必須光明正大，選舉以來，對手用側翼抹黑，又肉搜他家人及鄰居，最近又派人跟蹤、跟拍，這些不是光明的事，選舉是要比政見，不是選狗仔隊。

蘇巧慧說，選戰行程常有重疊，就是各自論述政見，君子之爭，這才是新時代選民想要看到新時代領袖的樣子。