百里侯爭霸／跨界視野 魏平政誓破彰縣發展天花板

國民黨彰化縣長提名人魏平政拒絕被貼上「政二代」或「商二代」的標籤，他強調，過往人生轉折中所累積的跨界經驗，賦予他治理彰化的新視野。未來在縣長王惠美的建設基礎上，引進各領域專業人士組團隊，為彰化產業把脈，並透過招商引資，誓言打破百萬大縣的發展天花板，為家鄉注入蛻變動能。

魏平政表示，彰化素有中小企業故鄉美譽，但大環境變遷下，面臨訂單流失、產能下滑，再加上台中磁吸效應導致人口外流，縣長必須深入理解產業鏈關係，找出帶動發展的「火車頭產業」。他以社頭織襪產業為例，透過母廠帶動眾多衛星工廠，創造大量就業機會，認為這類模式值得複製與擴大。

在產業布局上，魏平政規畫以無人機產業作為下一階段發展重點，鼓勵在地機械業者轉型為衛星工廠，共同打造完整產業鏈。他指出，無人機無論在商用或軍用領域皆具高度成長潛力，投資不能被動等待，必須主動出擊。憑藉過去在證券業的經驗，他將親自拜訪企業，爭取投資彰化。

魏平政指出，包括二林精密機械園區開發、中科二林園區用水限制等重大建設，過去可能因政黨立場分歧而延宕，未來將以最大誠意、最周全準備與中央溝通，爭取順利通過審查。

魏平政說，現任縣長王惠美兩任的建設基礎，「好的政策要延續」。同時規畫將長照服務深入各鄉鎮市社區，減輕年輕族群照顧壓力；並構想將解編後的彰化交流道特定區打造成新縣政中心，興建大型場館，帶動區域發展。部分鄉鎮受限都市計畫導致發展受阻，魏平政表示，若當選將全面盤點土地資源，協助解編與調整使用，讓產業能落腳於適當區位。

在農業方面，魏平政指出，彰化為農業大縣，各鄉鎮農特產品種類豐富，他主張建立聯合品牌，提升整體競爭力；同時結合在地隱形冠軍企業資源，跨域支持農業與體育發展，擴大彰化優勢。

備受關注的彰化縣生命園區（火化場）案，已進入地質鑽探階段，地方反對聲浪持續。魏平政表示，將持續與居民溝通，並要求縣府確實落實汙染防治措施，以降低地方疑慮。

魏平政說，從小看著各黨派政治人物參訪家族企業，深知政策應以人民利益為依歸，不應陷於藍綠對立。他表示，凡是有利彰化發展的建議都願意採納，並呼籲泛藍陣營團結，也盼中間選民放下政黨對立，共同為彰化未來努力。