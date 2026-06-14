「台灣好生活」宣講 宜蘭縣長參選人林國漳提環境、產業、勞工3大願景

民進黨「台灣好生活」宣講今天來到宜蘭，縣長參選人林國漳與行政院秘書長張惇涵、農業部長陳駿季、立委陳俊宇出席政策說明會，林國漳也提出環境、產業、勞工3大願景，多位在地黨公職及各鄉鎮市長、議員參選人齊聚一堂，展現團結氣勢。

林國漳強調，自己在宜蘭打拚30多年，了解地方期待，針對環境與治水，承諾推動「山、海、平原」全治理，從上游植樹保水、中游廣設300座「微型森林」與滯洪池，到下游增設10座抽水站，全面降低淹水風險；此外在水質淨化與資源循環方面，8年內將污水接管率提升達75%，讓蘭陽溪等主要河川的汙染指標降至最低，同時推動農業尾水與再生水循環利用，讓河川重現清澈乾淨。

在產業發展方面，林國漳端出「好農計畫」與「海洋新宜蘭」雙主軸，農業將透過保險與災害救助建立雙軌保障，針對首辦農保戶加碼補助，同時力拚有機農地面積翻倍至2000公頃，將宜蘭嚴選推向國際舞台。

針對海洋政策願景，林國漳將導入六星級冷鏈技術，推動老舊漁船收購以協助老漁民安心退休，同時規劃串聯頭城五漁村至南澳海岸，打造亞洲級戶外3D遊樂場，並推動蘇澳直航日本的「國際藍色公路」，更將善用宜蘭地理優勢，發展涵蓋海陸空無人載具測試的智慧海洋科技產業鏈。

面對基層勞工，林國漳提出涵蓋職場健康與尊嚴提升的具體行動，未來縣府將透過公共採購評分機制，實質獎勵願意加薪或具備育兒友善環境的企業，針對輪班、夜間及長工時勞工加碼補助3000元健檢費用，將推動中高齡AI學習、設立「百工百業職人獎」表揚，更承諾興建專屬的勞工活動中心提供培訓與休憩空間，成為勞工最堅固的後盾。

他說，未來的宜蘭縣政府將以務實態度，為環境治水、產業經濟與勞工權益打下最穩健的基礎，攜手宜蘭人共創進步、繁榮的好生活，找回宜蘭光榮感。