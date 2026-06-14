快訊

今晚至明天雨勢最大！雷雨集中狂炸1處 端午連假回穩高溫上看36度

獨／黃大煒驟逝10天母才知死訊…親姊繼承財產 Vicky痛哭：死因成謎

首演戲就入圍金鐘 黃大煒驟逝「化外之醫」處女作竟成永別作

聽新聞
0:00 / 0:00

「台灣好生活」宣講 宜蘭縣長參選人林國漳提環境、產業、勞工3大願景

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨「台灣好生活」宣講今天來到宜蘭，縣長參選人林國漳提出環境、產業、勞工3大願景。圖／林國漳競辦提供
民進黨「台灣好生活」宣講今天來到宜蘭，縣長參選人林國漳提出環境、產業、勞工3大願景。圖／林國漳競辦提供

民進黨「台灣好生活」宣講今天來到宜蘭，縣長參選人林國漳與行政院秘書長張惇涵、農業部長陳駿季、立委陳俊宇出席政策說明會，林國漳也提出環境、產業、勞工3大願景，多位在地黨公職及各鄉鎮市長、議員參選人齊聚一堂，展現團結氣勢。

2026九合一選舉

林國漳強調，自己在宜蘭打拚30多年，了解地方期待，針對環境與治水，承諾推動「山、海、平原」全治理，從上游植樹保水、中游廣設300座「微型森林」與滯洪池，到下游增設10座抽水站，全面降低淹水風險；此外在水質淨化與資源循環方面，8年內將污水接管率提升達75%，讓蘭陽溪等主要河川的汙染指標降至最低，同時推動農業尾水與再生水循環利用，讓河川重現清澈乾淨。

在產業發展方面，林國漳端出「好農計畫」與「海洋新宜蘭」雙主軸，農業將透過保險與災害救助建立雙軌保障，針對首辦農保戶加碼補助，同時力拚有機農地面積翻倍至2000公頃，將宜蘭嚴選推向國際舞台。

針對海洋政策願景，林國漳將導入六星級冷鏈技術，推動老舊漁船收購以協助老漁民安心退休，同時規劃串聯頭城五漁村至南澳海岸，打造亞洲級戶外3D遊樂場，並推動蘇澳直航日本的「國際藍色公路」，更將善用宜蘭地理優勢，發展涵蓋海陸空無人載具測試的智慧海洋科技產業鏈。

面對基層勞工，林國漳提出涵蓋職場健康與尊嚴提升的具體行動，未來縣府將透過公共採購評分機制，實質獎勵願意加薪或具備育兒友善環境的企業，針對輪班、夜間及長工時勞工加碼補助3000元健檢費用，將推動中高齡AI學習、設立「百工百業職人獎」表揚，更承諾興建專屬的勞工活動中心提供培訓與休憩空間，成為勞工最堅固的後盾。

他說，未來的宜蘭縣政府將以務實態度，為環境治水、產業經濟與勞工權益打下最穩健的基礎，攜手宜蘭人共創進步、繁榮的好生活，找回宜蘭光榮感。

民進黨「台灣好生活」宣講今天來到宜蘭，縣長參選人林國漳提出環境、產業、勞工3大願景。圖／林國漳競辦提供
民進黨「台灣好生活」宣講今天來到宜蘭，縣長參選人林國漳提出環境、產業、勞工3大願景。圖／林國漳競辦提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳 陳駿季 張惇涵

延伸閱讀

百里侯爭霸／問鼎彰化 陳素月拋長者健保全額補助

因應「五大信賴產業」政委陳金德率隊到宜大研商無人機產研學發展

桃園首創「可負擔住宅」 張善政登新加坡城市高峰會分享理念

張惇涵與季連成挺童子瑋 中央與地方為基隆打拚

相關新聞

學經歷相仿！張善政訪泰藏亮點 密會高人氣曼谷市長逾1小時

桃園市長張善政日前率團訪問泰國，行程中特別安排與爭取連任的曼谷市長查察（Chatchat Sitthiphan）進行逾1小時閉門會談。兩人皆出身土木工程專業，且均將於今年投入連任選戰，背景高度相似，會晤被視為此行重要亮點。

不讓救護車卡紅燈！吳宗憲推「救護綠燈」計畫 縮短送醫時間搶救生命

宜蘭縣長參選人吳宗憲今天推出醫療交通政策「救護綠燈」計畫，未來將在縣內具有急診能力的醫院周邊路口，建置電子感應智慧交通系統，當救護車執勤時，自動串聯沿線號誌讓「救護車先行」，多爭取每一秒、就能多搶救每一條寶貴生命。

遭對手抹黑肉搜還被跟拍 李四川：選舉必須光明正大

台灣新住民黨今天上午在新莊區舉辦新北市黨部成立大會，國民黨新北市長參選人李四川到場祝賀時表示，新北是移民人口最多的一個城市，不管來自哪個國家，在這裡落地生根就是我們的家人。李四川也承諾會提出好的政策，讓新住民能安居樂業。

「台灣好生活」宣講 宜蘭縣長參選人林國漳提環境、產業、勞工3大願景

民進黨「台灣好生活」宣講今天來到宜蘭，縣長參選人林國漳與行政院秘書長張惇涵、農業部長陳駿季、立委陳俊宇出席政策說明會，林國漳也提出環境、產業、勞工3大願景，多位在地黨公職及各鄉鎮市長、議員參選人齊聚一堂，展現團結氣勢。

非鐵藍、非鐵綠選區 學者評析嘉義市長選戰：王基層實力雄厚、張恐有苦戰

「王美惠基層實力雄厚，現任市長黃敏惠的選票很難轉移給前白委張啓楷！」針對2026年嘉義市長選情，學者杜聖聰受訪時指出，張啓楷要設法尋找有鑑別度的議題，爭取嘉義選民支持；學者蔡榮祥受訪時則說，藍營不見得會力挺張啓楷…

苗栗議員曾玟學鬆口選頭份市長 藍、綠對決成形

苗栗縣議員曾玟學今天參加頭份市濫坑社區端午節活動，回應參加鄉親期盼，鬆口會選下屆頭份市長，曾受訪時強調將來會正式宣布，國民黨縣議員徐功凡早早表態參選頭份市長，綠、藍對決成形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。