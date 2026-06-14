學經歷相仿！張善政訪泰藏亮點 密會高人氣曼谷市長逾1小時

桃園市長張善政日前率團訪問泰國，行程中特別安排與爭取連任的曼谷市長查察（Chatchat Sitthiphan）進行逾1小時閉門會談。兩人皆出身土木工程專業，且均將於今年投入連任選戰，背景高度相似，會晤被視為此行重要亮點。

查察是近年泰國最具代表性的政治人物之一，在泰國政壇具有高度影響力。他畢業於泰國第一學府朱拉隆功大學土木工程學系，之後取得麻省理工學院結構工程碩士及伊利諾大學香檳分校工程博士學位。張善政則畢業於台灣大學土木工程學系，並取得史丹佛大學土木工程碩士、康乃爾大學土木工程博士學位，兩人學經歷十分相似。

消息人士說，查察日前已辭去市長職務全力投入選戰，行程相當繁忙，仍特別撥空與張善政會晤，顯示對此次交流相當重視。會晤現場除查察本人外，還包括其核心幕僚及前總理的妹妹，查察事前即對張善政背景有所了解，尤其關注張曾任行政院長及長期投入科技產業發展的經歷。

據轉述，雙方針對智慧城市、數位治理、交通建設、人口成長、產業升級及市民服務等共同課題深入交換意見，並互相以手機展示市政建設影片及與民眾互動畫面，氣氛相當熱絡。查察得知張善政今年將爭取連任，也特別致上祝福，期待未來有機會再度交流城市治理經驗。

消息人士說，曼谷與桃園同樣面臨人口成長、交通建設、產業轉型及智慧治理等課題，未來合作空間相當可期。會談尾聲，查察以「See you in Taoyuan」向張善政道別，期待親自造訪桃園深化合作，此次會晤也被視為台泰城市外交的重要進展。