非鐵藍、非鐵綠選區 學者評析嘉義市長選戰：王基層實力雄厚、張恐有苦戰

「王美惠基層實力雄厚，現任市長黃敏惠的選票很難轉移給前白委張啓楷！」針對2026年嘉義市長選情，學者杜聖聰受訪時指出，張啓楷要設法尋找有鑑別度的議題，爭取嘉義選民支持；學者蔡榮祥受訪時則說，藍營不見得會力挺張啓楷，若白選後不持續經營，很難有所突破。

2026年嘉義市長目前由「民進黨立委王美惠」對上「前民眾黨立委張啓楷」。5月的民調顯示，王美惠以43%的支持度領先藍白共推張啓楷的 37%。外界一般預測有強大基層實力的王美惠出線機率較高，藍白陣營雖完成名義上的整合，卻恐面臨地方支持度無法完全轉移的現實困境。

媒體人黃揚明曾分析說，嘉義市屬於典型的非鐵藍、非鐵綠選區，政黨在嘉義市是最不重要的因素，選民極度看重候選人的基層服務與地方連結。

持續深耕才有票

對此，中正政治系教授蔡榮祥受訪時表示，嘉義市雖有現任國民黨市長黃敏惠長期執政的優勢，但在藍白合初選時，張啓楷擊敗了黃敏惠支持的本土名醫翁壽良，就要看選後國民黨的系統是否能全力支持張啓楷，若可以的話對王美惠是硬戰，若動員不完全，張啓楷贏的機會就不高，但他認為黃敏惠的資源很難完全轉移給張。

「民眾黨選後最好要花力氣深耕嘉義！」蔡榮祥分析，若只是因為在嘉義市可以藍白合，選完（若選輸）之後就不再經營，可能就會永遠失去嘉義，因為選票要持續經營才會慢慢浮現。他認為最終還是回歸到藍綠對決，藍白會有執政較久的包袱，藍營地方派系也會擔心選後的資源分配，影響對張啓楷的支持。

嘉義選戰很看人脈

銘傳廣電系副教授杜聖聰受訪時說，張啓楷雖有全國性的空戰能量，但嘉義市傳統上極度依賴「在地人脈」的扎實陸戰。王美惠依靠極高的在地支持度與跨黨派基層實力佔據領先；張啓楷若想逆轉，關鍵在於接下來能否成功消弭初選後國民黨地方組織的裂痕，還有創造出能有全國知名度的議題，反饋到嘉義市。

「人脈很難完全轉移！」杜聖聰分析，黃敏惠經營這麼久，包括議員、里長等人脈資源，如此複雜、高度依賴個人特質的選舉網絡系統很難對其他人進行同樣的轉移，因此目前黃敏惠的態度就相對中立，嘉義市雖然也適合作為藍白合的「示範區」，但目前雙方仍相對缺乏合作的力道。

找到有鑑別度的議題

杜聖聰指出，張啓楷需要設法回到台北，嘗試全國性的議題設定，讓議題在台北發酵後，透過媒體反饋到嘉義的選情，因此這次選戰會相當辛苦。他強調，連前立委李俊俋也被王美惠在黨內競爭時取代，可見王的基層實力，「如何讓台北戰場重新開箱」，會是張啓楷未來選戰的關鍵。

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