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邱建富16日宣布參選彰化縣長…若未當選將布局第4選區立委？本人否認了

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
前彰化市長邱建富預告6月16日將宣布以無黨籍參選彰化縣長，並公布幸福五吉五大照顧政策。記者劉明岩／攝影
前彰化市長邱建富預告6月16日將宣布以無黨籍參選彰化縣長，並公布幸福五吉五大照顧政策。記者劉明岩／攝影

彰化縣下屆縣長選舉除了國民黨提名的前考紀會主委魏平政外，還有民進黨立委陳素月，前彰化市長邱建富也預告6月16日將宣布以無黨籍參選彰化縣長，並公布幸福五吉五大照顧政策；不過外傳邱建富若沒有當選，有可能參選第四選區立委，對此邱建富說，這部分沒想過。

2026九合一選舉

對於外傳邱建富退黨參選縣長，是因陳素月若當選將留下立委空缺，邱建富有意參選第四選區立委，卻未獲新潮流派系認同，對此邱建富坦言，沒有人跟他談過，他也沒有跟新潮流系接洽過，但確實有人建議他去選員林市長，但他向來反對空降，所以不予理會。

邱建富說，會參選縣長是因民意強烈勸進，他也評估，若國民黨提名立委謝衣鳯、前副縣長柯呈枋或洪榮章三人之一，因都有基礎和組織，就會形成藍綠對決，第三勢力完全沒有空間。現在卻空降魏平政，彰化縣是搖擺縣，民意非常強，對於國民黨用空降的提名方式必敗，所以他認為自己有空間才會參選，和任何條件一點關係都沒有。

至於是否有想過要選第四選區立委，邱建富說，如果要選立委就會留在第二選區本命區，第四選區完全沒有想過。民意都強烈認同他適合當首長，執政深得民心，對彰化縣未來的發展會有實質的幫忙。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 邱建富 考紀會 民進黨

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