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不讓救護車卡紅燈！吳宗憲推「救護綠燈」計畫 縮短送醫時間搶救生命
宜蘭縣長參選人吳宗憲今天推出醫療交通政策「救護綠燈」計畫，未來將在縣內具有急診能力的醫院周邊路口，建置電子感應智慧交通系統，當救護車執勤時，自動串聯沿線號誌讓「救護車先行」，多爭取每一秒、就能多搶救每一條寶貴生命。
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吳宗憲指出，他在跑行程時，會聽到許多家中上有老、下有小的「三明治世代」無奈傾訴，他們最害怕年邁的父母突發緊急狀況，更擔憂交通堵塞讓救護車卡在車陣中，錯過黃金救援時間。
為了讓長輩有保障、晚輩更心安，吳宗憲提出「救護綠燈」計畫，規劃在有急診能力的醫院周邊建置電子圍籬系統，當救護車進入特定範圍後，系統將自動串聯交通號誌，提前調控沿線路口綠燈時間，協助車流疏散，讓救護車快速、安全通行。
吳宗憲強調，救護車最重要的任務，就是儘速將傷病患送抵醫院，其中關鍵是交通要順暢並讓救護車先行，他希望結合科技力量守護宜蘭鄉親，多一些綠燈給救護車、生命多一分希望，也讓每個家庭多一份安心。
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