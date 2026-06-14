蔣萬安親赴新加坡領「李光耀世界城市獎」 沈伯洋：市政瓶頸仍待解

新加坡2026年「李光耀世界城市獎」（Lee Kuan Yew World City Prize），台北市榮獲「特別獎」（Special Mention）。市長蔣萬安今晚也將率團飛往新加坡領獎，民進黨台北市長參選人沈伯洋今早也送上祝福表示，能得獎是市民也是這座城市榮譽，但北市現階段環境、交通仍有許多問題待解，若能提出創新政策解決現階段包含食安、鼠患等議題，相信城市能更上一層樓。

沈伯洋說，台北市能得獎是市民、也是這座城市的榮譽，這座獎項也有提到一些北市特別政績包含生生喝鮮奶、垃圾不落地、一區一運動中心等議題，這些都是從陳水扁時代一路歷任市府包含馬英九、柯文哲到現在累積的市政，但得獎不能夠掩蓋北市現階段面對問題，包含鼠患、密室逃脫公安議題等。

沈伯洋表示，台北市交通、環境仍有許多改善空間，更遇到一些瓶頸，包含食安、鼠患等，雖然獲得這些獎項時它不會去考慮城市現在發生的問題，而是看在治理的時候提出哪些創新方案，但他反而認為若能提出創新方案解決現有問題，更能延續這樣的榮耀，更能往前衝，讓國際看見台北市有怎樣的科技力、治理能力來解決，才是大家所關心的事情。