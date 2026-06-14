張維倩憶父落淚 蘇巧慧中和合體提「繁星新北」願景

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與新北市議員張維倩在中和市民活動中心舉辦座談會，雖然上午一度下雨，現場仍湧入約200名支持者到場參與，會場不時響起掌聲與歡呼聲。張維倩更在活動中設置「中和繁星許願牆」，邀請民眾寫下對地方建設的期待，由兩人在台上逐一分享，作為未來施政與服務的重要參考。

活動一開始，張維倩向支持者細數多年來地方服務成果，談及父親、前新北市議員張瑞山長年深耕中和的從政歷程時一度情緒潰堤落淚。張瑞山去年辭世，曾擔任台北縣及新北市議員超過30年，長期深耕中和地區。面對張維倩哽咽，蘇巧慧隨即上台表示，「有快樂的時候我們一起分享，有辛苦的時候我們一起承擔」，並強調張維倩團隊承接張瑞山多年來在地方打下的基礎，一路陪伴中和成長。

蘇巧慧也細數張維倩的3項特質，包括最能整合中和地方力量、人緣佳能夠爭取更多資源，以及兼具國際視野與在地服務精神。她指出，從宮廟、同鄉會、義警義消到教育及文化界人士都願意站出來支持張維倩，在在顯示其長期經營地方累積的信任基礎。

談及新北未來發展，蘇巧慧再度提出「讓新北從衛星變繁星」的願景。她表示，新北29個行政區都有各自的文化、故事與特色，不應只是圍繞台北市運轉的衛星城市，而是每個行政區都能成為閃耀的星星，共同點亮新北。

蘇巧慧特別以中和為例指出，20多年前蘇貞昌擔任台北縣長期間推動員山子分洪及雙和醫院周邊開發，為中和帶來重大改變。隨著人口持續成長，未來包括捷運萬大中和樹林線等交通建設仍須持續推動，同時也要兼顧都市更新、歷史文化保存及公共建設需求。

她認為，中和擁有雙和醫院、北醫研究大樓等醫療資源，加上既有產業聚落、精密機械及科技產業基礎，未來有機會發展成北台灣重要的醫療生技及數位轉型據點，成為帶動產業升級的重要核心。

活動中，兩人也一同檢視民眾寫在「中和繁星許願牆」上的願望卡，包括路燈改善、公園共融遊具、公托設施及交通建設等議題，並逐一回應地方需求。張維倩表示，自己身為律師也是兩個孩子的母親，長期關注親子友善環境與地方建設，希望將鄉親最真實的需求轉化為具體政策與服務。

活動尾聲，在支持者高喊「衛星變繁星、新北亮晶晶」、「繁星新北、點亮中和」口號下圓滿結束。散場後，蘇巧慧並未立即離開，而是在活動中心門口逐一與民眾握手致意、合影寒暄，不少支持者特地排隊等待，現場氣氛熱絡。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）與新北市議員張維倩（右二）在中和舉辦座談會，新北市議員參選人陳韋任（右一）、戴翎育也出席。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與新北市議員張維倩在中和舉辦座談會。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）與新北市議員張維倩（右二）在中和舉辦座談會。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）與新北市議員張維倩（右二）在中和舉辦座談會。記者張策／攝影