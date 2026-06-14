出席台灣新住民黨新北黨部成立 李四川：在新北落地生根都是一家人

國民黨新北市長參選人李四川今天上午出席台灣新住民黨新北市黨部成立大會，以自身從小琉球北上打拚的異鄉人經歷，對新住民生活適應的艱辛感同身受。承諾未來當選市長將以同理異鄉遊子的心情，提出具體政策讓不分族群都能在新北安居樂業。

李四川表示，新北市是全國最大的移民城市，新住民人口高居全國之冠，不論來自哪一個縣市、國家，只要在新北市落地生根就是一家人。李四川說自己也是從年輕就離開家鄉小琉球到雙北打拚生活，感同身受離鄉背井的孤單與不易，但新住民朋友還要克服語言障礙，以及適應食衣住行等不同生活習慣。

李四川表示，感謝台灣新住民黨的努力與付出，照顧在台灣的新住民朋友，如果當選一定會攜手不分黨派的力量，以這份體貼、感同身受的心情，全方位照顧新北市的新住民，並提出各項具體政策，讓新住民、原住民、客家、青年、高齡長輩等多元族群，都可以在新北安居樂業。

新住民見李四川前來，熱情高喊凍蒜。記者黃子騰／攝影

李四川與到場的新住民握手致意。記者黃子騰／攝影