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柯志恩現身屏東看板掀熱議 黃明賢喊「同心前行、高屏共贏」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨屏東縣議員黃明賢近日在屏東夜市入口處掛起與柯志恩同匡看板喊出「同心向前，高屏共贏」。圖／黃明賢團隊提供
國民黨屏東縣議員黃明賢近日在屏東夜市入口處掛起與柯志恩同匡看板喊出「同心向前，高屏共贏」。圖／黃明賢團隊提供

國民黨籍高雄市長參選人柯志恩屏東女兒，國民黨屏東縣議員黃明賢近日掛出競選看板，與立委柯志恩同框，引發熱議。黃明賢說，高屏共同生活圈，看板設在屏東夜市路口，喊出「同心前行、高屏共贏」，之後一定也會放與屏東縣長參選人蘇清泉合體看板。

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黃明賢說，跟立委柯志恩認識許久，柯在淡江大學任職就認識，是很照顧疼惜團隊的到大姐姐，柯志恩也是屏東女兒，柯志恩的父親為屏東縣前縣長柯文福。柯志恩在2022選高雄市長時也有掛出兩人同框看板，互相加油打氣。

黃明賢提到，高屏是共同生活圈，兩人同框看板選在屏東夜市入口，會有很多外地遊客、高雄鄉親來享用美食，希望也能一起為柯志恩加油，看板寫著「同心前行，高屏共贏」。

為什麼沒有看到跟國民黨屏東縣長參選人蘇清泉合掛看板呢？黃明賢說，正籌備與蘇清泉的看板同框，因為立委蘇清泉這次的定裝照仍在設計中，現在大多是先前的舊照，為讓看板呈現最佳的效果，也一定會跟蘇清泉掛出聯合看板，會掛出三面，且會在重要的人來人往大路口掛出合體看板。

柯志恩 黃明賢 屏東 2026九合一選舉 屏東縣選舉

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