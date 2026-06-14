柯志恩現身屏東看板掀熱議 黃明賢喊「同心前行、高屏共贏」

國民黨籍高雄市長參選人柯志恩是屏東女兒，國民黨屏東縣議員黃明賢近日掛出競選看板，與立委柯志恩同框，引發熱議。黃明賢說，高屏共同生活圈，看板設在屏東夜市路口，喊出「同心前行、高屏共贏」，之後一定也會放與屏東縣長參選人蘇清泉合體看板。

黃明賢說，跟立委柯志恩認識許久，柯在淡江大學任職就認識，是很照顧疼惜團隊的到大姐姐，柯志恩也是屏東女兒，柯志恩的父親為屏東縣前縣長柯文福。柯志恩在2022選高雄市長時也有掛出兩人同框看板，互相加油打氣。

黃明賢提到，高屏是共同生活圈，兩人同框看板選在屏東夜市入口，會有很多外地遊客、高雄鄉親來享用美食，希望也能一起為柯志恩加油，看板寫著「同心前行，高屏共贏」。

為什麼沒有看到跟國民黨屏東縣長參選人蘇清泉合掛看板呢？黃明賢說，正籌備與蘇清泉的看板同框，因為立委蘇清泉這次的定裝照仍在設計中，現在大多是先前的舊照，為讓看板呈現最佳的效果，也一定會跟蘇清泉掛出聯合看板，會掛出三面，且會在重要的人來人往大路口掛出合體看板。