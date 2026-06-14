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影／家人全在美國？ 柯志恩火大回嗆賴瑞隆「要談家人想清楚再來」
民進黨市長參選人、立委賴瑞隆昨質疑，國民黨對手立委柯志恩的資產、家人全在美國。立委柯志恩今天罕見動怒回嗆，「你有質疑過賴清德總統的家人、蔡英文總統的家人嗎？」、「在海外工作的人一樣可以愛台灣」；選舉議題若要涉及家人，請回去跟團隊想清楚再說。
2026九合一選舉
前總統蔡英文昨天到高雄參香，第三度與賴瑞隆合體。賴瑞隆受訪時質疑國民黨主席鄭麗文走一中路線，並談及「柯志恩妳的家人都在美國、資產也在美國，妳卻要選高雄市長」。
柯志恩今早到岡山參加議員參選人黃韻涵競選辦公室成立，受訪時對於賴跟她討論家人的問題很不以為然，她表示，基本上她的資產在監察院財產申報記載得非常清楚，她已在高雄置產，一切完全合法。
柯志恩強調，說她家人全部在美國根本就是造謠，「我的先生早就在台灣，跟我一起在高雄」，兒子從出生到大學都是在台灣受教育，服完中華民國兵役之後才去美國尋求職業上面發展。
「為什麼要質疑，有家人在美國工作，這就不愛台灣呢？」柯志恩拉高分百回擊對手。柯志恩說，「你有質疑過賴清德總統的家人、蔡英文總統的家人嗎？不要雙重標準，在海外工作的人一樣可以愛台灣，你現在把所謂家人的問題提到選舉議題，賴委員你要搞清楚，你現在要跟我討論家人嗎？回去跟團隊想清楚再來說吧」。
去年底民進黨市長初選競選期間，立委賴瑞隆之子爆發校園霸凌爭議，此案延燒時，柯志恩受訪曾表示，選舉與家人應分開討論，候選人可以被檢驗，但家人不應被牽扯進來。
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