蘇巧慧中和開講 稱將持續深入各區與市民面對面交流

民進黨立委蘇巧慧今天出席新北市議員張維倩舉辦的「慧做事 拚未來」中和座談會。面對媒體詢問近期密集舉辦地方座談會的規畫，她表示，本周已陸續在新莊、板橋及中和舉辦3場座談，希望把握選前每個機會，向市民說明未來新北市的發展願景。

蘇巧慧表示，未來希望與議員及「新北隊」一起向鄉親報告，如何讓新北持續升級、更加閃耀。她說，團隊的心願是「讓新北從衛星變成繁星」，希望每個行政區都能成為閃亮的星星，展現各自特色與發展潛力。

蘇巧慧指出，近期座談會獲得不少民眾支持與參與，幾乎場場座無虛席。她提到，前一天在板橋舉辦的活動，參與民眾甚至擠到活動中心外，今天中和場也有許多鄉親到場關心市政議題，讓她相當感謝。

蘇巧慧表示，未來仍將持續深入新北各行政區，透過座談會與民眾面對面交流，傾聽地方聲音，也讓市民更了解團隊對新北未來發展的規畫與方向。