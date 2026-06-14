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遭對手抹黑肉搜還被跟拍 李四川：選舉必須光明正大
台灣新住民黨今天上午在新莊區舉辦新北市黨部成立大會，國民黨新北市長參選人李四川到場祝賀時表示，新北是移民人口最多的一個城市，不管來自哪個國家，在這裡落地生根就是我們的家人。李四川也承諾會提出好的政策，讓新住民能安居樂業。
2026九合一選舉
針對國民黨新北市議員參選人鄧凱勛爆料蘇巧慧一直派人跟著李四川，好像是大迷妹一樣。李四川被問及時嚴肅表示，選舉必須要光明正大，自己參與選舉後，對手用側翼先抹黑，又肉搜我的家人跟我的鄰居，現在又派人跟蹤、跟拍。李四川指出這不是光明的事，選舉是要選政見，並不是選狗仔隊。
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