蘇巧慧談原民、新住民政策 盼打造多元共融新北市

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與新北市議員張維倩舉辦「慧做事 拚未來」中和座談會，接受媒體聯訪時談表示，新北市是多元族群共榮的城市，未來希望透過生活照顧、文化傳承及制度支持等面向，讓原住民及新住民朋友都能安心在新北生活，打造一座讓所有族群與世代都能安居樂業的城市。

蘇巧慧表示，自己是原住民媳婦，因此長期相當重視原住民族相關政策。她指出，6月7日已提出原住民族3大政見，涵蓋生活照顧、文化傳承及制度支持，希望從不同面向提供協助，讓原住民朋友在新北市擁有更安心穩定的生活環境。

談到新住民議題，蘇巧慧表示，因自己長期在立法院內政委員會服務，因此積極推動「新住民基本法」，盼透過法制化方式保障新住民權益。她也提到，擔任民進黨新北市黨部主委期間，曾與地方議員合作推出多語言新住民諮詢手冊，並成立40多處新住民諮詢站，希望協助新住民更快融入在地生活。

蘇巧慧表示，新北市及台灣擁有多元族群與文化背景，希望透過各項政策推動，讓每一位居民都能感受到自己是這座城市的一分子，獲得認同與接納，並在這裡安心生活。

她說，未來期待與市民共同打造一座讓所有族群、所有年齡層都能安心生活的城市，讓多元文化成為新北市持續進步的重要力量。