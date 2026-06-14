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柯文哲走訪基層博感情 和雲林社區媽媽包肉粽

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
柯文哲走訪雲林到斗六市和社區媽媽包肉粽。記者蔡維斌／攝影
柯文哲走訪雲林到斗六市和社區媽媽包肉粽。記者蔡維斌／攝影

民眾黨前主席柯文哲今天一大早南下雲林，到斗六市「十三里」社區拜訪基層，並與社區媽媽包肉粽博感情，他一口氣包了三顆粽，並品嘗「雲林粽」的美味，同時推薦民眾黨提名縣議員候選人王竣毅，下午與黨主席黃國昌會合，與雲林黨員召開座談會。

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柯文哲今天上午八點多，到雲林縣斗六市的「十三里」社區拜訪雲林鄉親，並在民眾黨提名縣議員王竣毅陪同下，到該里活動中心和社區媽媽一起包粽子，有說有笑，社區媽媽教包粽的撇步，並要用感情包才好吃，柯文哲一個接一個練習包，完成三顆粽子，贏得掌聲。

柯文哲推薦王竣毅，指王曾當過他的助理，幾年未見，特地下來看看小老弟，他話鋒一轉，指粽子不必包，直接吃比較好。聽得媽媽們滿頭霧水，他才解釋，不用包直接煮一煮用碗公吃就好，不必那麼麻煩一顆一顆包。

隨後與部分社區人士邊吃邊聊地方事，沒受採訪就離去，下午將與黨主席黃國昌在斗六南聖宮會合，召集黨員座談，在致詞聯訪後，即和黨員閉門會議，不對外公開。

柯文哲在雲林斗六市的社區媽媽指導下，認真學習包粽子，一口氣連包三顆。記者蔡維斌／攝影
柯文哲在雲林斗六市的社區媽媽指導下，認真學習包粽子，一口氣連包三顆。記者蔡維斌／攝影

柯文哲在雲林斗六市的社區媽媽指導下，認真學習包粽子，一口氣連包三顆，他秀成果給大家看。記者蔡維斌／攝影
柯文哲在雲林斗六市的社區媽媽指導下，認真學習包粽子，一口氣連包三顆，他秀成果給大家看。記者蔡維斌／攝影

柯文哲在民眾黨提名縣議員王竣毅陪同下，走訪雲林基層。記者蔡維斌／攝影
柯文哲在民眾黨提名縣議員王竣毅陪同下，走訪雲林基層。記者蔡維斌／攝影

2026九合一選舉 柯文哲 民眾黨 雲林縣選舉

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