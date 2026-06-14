聽新聞
0:00 / 0:00

人物側寫／單親媽媽陳素月 問政風格接地氣

聯合報／ 本報記者林宛諭劉明岩

民進黨彰化縣長參選人陳素月是個單親媽媽，樸實、親和力十足，非常接地氣，問政風格深植人心。她受理無數陳情案件，看似小事卻涓滴成流，匯成巨大力量，推著陳素月往前走，一路從助理、縣議員到立委，進而問鼎百里侯。

2026九合一選舉

陳素月是彰化縣前縣長翁金珠、魏明谷嫡系，接棒投入選舉，曾任二屆縣議員、四屆立委，曾參選縣議員及員林市長選舉落敗，第十屆立委選舉十萬多票，創彰化歷年立委最高得票紀錄，本屆九萬七千多票高票當選，堪稱南彰政壇天后。

從政之路看似光環加身，陳素月其實是單親媽媽。她首次選議員落敗那年，從事教職的丈夫車禍去世，面對雙重打擊，當時兩個兒子才三歲和五歲，靠著忙碌的工作，讓自己不沉溺於悲傷。

單親媽媽養育兩個小孩，還要應付民代工作很不容易。她說，家人體諒與協助，加上孩子懂事，她才能專心投入；有時帶著孩子選民服務，盡量趁假日陪小孩。

陳素月的聯合服務處每年受理千餘件服務案，不分黨派及地域，她從員林、台北二地奔波，每周至少二、三天到服務處，傾聽當事人陳情，就算有法令限制無法克服，她也會放在心裡，一法令修改有了突破，她會翻出來解決。

政治人物多辯才無礙，陳素月說，她發自於真誠，不靠華麗辭藻，要具體端出牛肉，有解決問題的能力，「相信選民眼睛是雪亮的」。

陳素月去年底就獲得提名，比國民黨歷經提名之亂才獲徵召的考紀會前主委魏平政，提前約五個月開跑，占有優勢，未料彰化市前市長邱建富脫黨參選，綠營反而陷入整合危機，但陳素月仍平和以對，按自己的節奏前行。

陳素月沿用的員林市惠明街服務處，卅多年來已出過翁金珠、魏明谷兩任縣長，如今陳素月又被提名，被認為是「孵化縣長」的寶地；近幾屆彰化縣長有「藍兩屆，綠一屆」的魔咒，陳素月搭上輪替這班車，選情被看好。

2026九合一選舉 陳素月 彰化

延伸閱讀

提名卡關 藍彰化市長人選 整合添變

新北議員第二選區 藍擴大提名陷內戰 綠拚2席

藍營初選 竹北市長民調周一公布結果

府提滿29人監委名單 在野批政治分贓

相關新聞

人物側寫／單親媽媽陳素月 問政風格接地氣

民進黨彰化縣長參選人陳素月是個單親媽媽，樸實、親和力十足，非常接地氣，問政風格深植人心。她受理無數陳情案件，看似小事卻涓滴成流，匯成巨大力量，推著陳素月往前走，一路從助理、縣議員到立委，進而問鼎百里侯。

百里侯爭霸／問鼎彰化 陳素月拋長者健保全額補助

民進黨彰化縣長參選人陳素月與對手國民黨參選人魏平政都出身南彰化，人口占五成五的北彰化將是決勝區。陳素月受訪時，特別澄清她比較著眼於南彰建設的耳語，強調未來會致力彰化南北均衡發展；陳素月並主張全額補助六十五歲以上長者健保費，所需約廿億元經費已有財務規畫。

新北選情激烈 李四川 蘇巧慧 刻意「同場不同框」？

新北市長選情白熱化，綠營側翼指國民黨參選人李四川日前在中藥商同業公會活動，遇到民進黨蘇巧慧致詞秒轉頭離開。李四川說，這是綠營側翼看圖說故事，他都提早來，蘇委員遲到他也在那邊等，後面有行程才必須先離開。蘇巧慧說，她有提早到達，是因李四川還在受訪，不影響對方才在車上等待。

百里侯爭霸／黃世杰征戰桃園：加強捷運、公車路網

民進黨徵召法務部前次長黃世杰參選桃園市長，挑戰爭取連任的國民黨市長張善政。黃世杰接受本報專訪強調，他是本地人，對桃園的理解不是看書認識的；桃園交通惡化嚴重，行政效率差，「中樞神經與末梢有距離」，若當選將強化捷運與公車路網結合，找回政府施政效能。

百里侯爭霸／賴總統欽點 學霸黃世杰拚世代交替

法務部前政次黃世杰有市政與民代歷練，加上在地桃園人優勢，成為賴清德總統欽點參戰桃園市長的關鍵。面對現任市長張善政支持度高，黃世杰仍選擇為家鄉而戰，試圖打開世代交替的契機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。