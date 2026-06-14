人物側寫／單親媽媽陳素月 問政風格接地氣

民進黨彰化縣長參選人陳素月是個單親媽媽，樸實、親和力十足，非常接地氣，問政風格深植人心。她受理無數陳情案件，看似小事卻涓滴成流，匯成巨大力量，推著陳素月往前走，一路從助理、縣議員到立委，進而問鼎百里侯。

陳素月是彰化縣前縣長翁金珠、魏明谷嫡系，接棒投入選舉，曾任二屆縣議員、四屆立委，曾參選縣議員及員林市長選舉落敗，第十屆立委選舉十萬多票，創彰化歷年立委最高得票紀錄，本屆九萬七千多票高票當選，堪稱南彰政壇天后。

從政之路看似光環加身，陳素月其實是單親媽媽。她首次選議員落敗那年，從事教職的丈夫車禍去世，面對雙重打擊，當時兩個兒子才三歲和五歲，靠著忙碌的工作，讓自己不沉溺於悲傷。

單親媽媽養育兩個小孩，還要應付民代工作很不容易。她說，家人體諒與協助，加上孩子懂事，她才能專心投入；有時帶著孩子選民服務，盡量趁假日陪小孩。

陳素月的聯合服務處每年受理千餘件服務案，不分黨派及地域，她從員林、台北二地奔波，每周至少二、三天到服務處，傾聽當事人陳情，就算有法令限制無法克服，她也會放在心裡，一法令修改有了突破，她會翻出來解決。

政治人物多辯才無礙，陳素月說，她發自於真誠，不靠華麗辭藻，要具體端出牛肉，有解決問題的能力，「相信選民眼睛是雪亮的」。

陳素月去年底就獲得提名，比國民黨歷經提名之亂才獲徵召的考紀會前主委魏平政，提前約五個月開跑，占有優勢，未料彰化市前市長邱建富脫黨參選，綠營反而陷入整合危機，但陳素月仍平和以對，按自己的節奏前行。

陳素月沿用的員林市惠明街服務處，卅多年來已出過翁金珠、魏明谷兩任縣長，如今陳素月又被提名，被認為是「孵化縣長」的寶地；近幾屆彰化縣長有「藍兩屆，綠一屆」的魔咒，陳素月搭上輪替這班車，選情被看好。