百里侯爭霸／問鼎彰化 陳素月拋長者健保全額補助

民進黨彰化縣長參選人陳素月與對手國民黨參選人魏平政都出身南彰化，人口占五成五的北彰化將是決勝區。陳素月受訪時，特別澄清她比較著眼於南彰建設的耳語，強調未來會致力彰化南北均衡發展；陳素月並主張全額補助六十五歲以上長者健保費，所需約廿億元經費已有財務規畫。

彰化縣是六都以外最大縣市，雖是農工大縣，卻以傳統產業為主，勞工所得長期都是吊車尾，面對台中磁吸效應，估計人口到年底就會跌破一百廿萬人，加上推動中的多項建設爭議，都是新任縣長必須面對的課題。

陳素月是資深立委，堪稱南彰政壇天后，任內爭取多項交通建設，對於台中捷運綠線延伸到彰化案，由於彰化東區擴大都市計畫案還沒確定，影響到捷運彰化段的站點選定，陳素月認為應再加快推動。

對於彰化交流道特定區通盤檢討及大巨蛋議題，陳素月表示，彰化交流道特區沒有捷運、鐵路，聯絡道路系統也不完善，蓋大巨蛋涉及龐大經費與營運成本，應審慎評估財政負擔。

二林精密機械產業園區案卡關十多年，陳素月表示，環評委員認為二林中科園區招商都還未滿，是否有再開發必要？應該先做好二林中科招商，精密園區照流程走。

陳素月表示，高科技產業發展是世界潮流，政府應扮演協助整合角色，不能讓企業單打獨鬥，可整合上下游廠商，帶動更廣大的產業鏈，像彰化有家無人機企業一開始不是做無人機，而是做雷達偵測相關零件，後來才轉型再提升。

芳苑火葬場案引發二林、芳苑鄉民強烈抗爭，陳素月表示，彰化是全國唯一沒火葬場的縣市，多數縣民認為有設置需求，卻被視為嫌惡設施，縣府應針對抗爭鄉民的訴求提出具體說明，做好溝通。

陳素月還提出「六十五歲以上長者健保費全額補助」政策，她表示，鄰近縣市已陸續推動，彰化不應落後，估計每年約需二十億元經費，財務規畫是運用縣府年度歲入歲出賸餘、檢討低效益或重複性支出進行資源重分配，以及向中央爭取高齡社會相關補助計畫，同時整合現有老人福利資源，讓長者獲得更完整照顧。