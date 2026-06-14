聽新聞
0:00 / 0:00

百里侯爭霸／問鼎彰化 陳素月拋長者健保全額補助

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化報導
民進黨彰化縣長參選人陳素月從基層助理幹起，走過單親媽媽的經歷，讓她更貼近民意。記者黃仲裕／攝影
民進黨彰化縣長參選人陳素月從基層助理幹起，走過單親媽媽的經歷，讓她更貼近民意。記者黃仲裕／攝影

民進黨彰化縣長參選人陳素月與對手國民黨參選人魏平政都出身南彰化，人口占五成五的北彰化將是決勝區。陳素月受訪時，特別澄清她比較著眼於南彰建設的耳語，強調未來會致力彰化南北均衡發展；陳素月並主張全額補助六十五歲以上長者健保費，所需約廿億元經費已有財務規畫。

2026九合一選舉

彰化縣是六都以外最大縣市，雖是農工大縣，卻以傳統產業為主，勞工所得長期都是吊車尾，面對台中磁吸效應，估計人口到年底就會跌破一百廿萬人，加上推動中的多項建設爭議，都是新任縣長必須面對的課題。

陳素月是資深立委，堪稱南彰政壇天后，任內爭取多項交通建設，對於台中捷運綠線延伸到彰化案，由於彰化東區擴大都市計畫案還沒確定，影響到捷運彰化段的站點選定，陳素月認為應再加快推動。

對於彰化交流道特定區通盤檢討及大巨蛋議題，陳素月表示，彰化交流道特區沒有捷運、鐵路，聯絡道路系統也不完善，蓋大巨蛋涉及龐大經費與營運成本，應審慎評估財政負擔。

二林精密機械產業園區案卡關十多年，陳素月表示，環評委員認為二林中科園區招商都還未滿，是否有再開發必要？應該先做好二林中科招商，精密園區照流程走。

陳素月表示，高科技產業發展是世界潮流，政府應扮演協助整合角色，不能讓企業單打獨鬥，可整合上下游廠商，帶動更廣大的產業鏈，像彰化有家無人機企業一開始不是做無人機，而是做雷達偵測相關零件，後來才轉型再提升。

芳苑火葬場案引發二林、芳苑鄉民強烈抗爭，陳素月表示，彰化是全國唯一沒火葬場的縣市，多數縣民認為有設置需求，卻被視為嫌惡設施，縣府應針對抗爭鄉民的訴求提出具體說明，做好溝通。

陳素月還提出「六十五歲以上長者健保費全額補助」政策，她表示，鄰近縣市已陸續推動，彰化不應落後，估計每年約需二十億元經費，財務規畫是運用縣府年度歲入歲出賸餘、檢討低效益或重複性支出進行資源重分配，以及向中央爭取高齡社會相關補助計畫，同時整合現有老人福利資源，讓長者獲得更完整照顧。

2026九合一選舉

延伸閱讀

提名卡關 藍彰化市長人選 整合添變

彰化縣生命園區將鑽探地質 反火葬場協會插旗表達不滿

影／毒駕撞斷警腿竟無保請回 許淑華重話：法官沒零容忍再重刑也沒用

彰化會考全縣18人滿級分 藝才體育生也拚出高分榜

相關新聞

百里侯爭霸／問鼎彰化 陳素月拋長者健保全額補助

民進黨彰化縣長參選人陳素月與對手國民黨參選人魏平政都出身南彰化，人口占五成五的北彰化將是決勝區。陳素月受訪時，特別澄清她比較著眼於南彰建設的耳語，強調未來會致力彰化南北均衡發展；陳素月並主張全額補助六十五歲以上長者健保費，所需約廿億元經費已有財務規畫。

人物側寫／單親媽媽陳素月 問政風格接地氣

民進黨彰化縣長參選人陳素月是個單親媽媽，樸實、親和力十足，非常接地氣，問政風格深植人心。她受理無數陳情案件，看似小事卻涓滴成流，匯成巨大力量，推著陳素月往前走，一路從助理、縣議員到立委，進而問鼎百里侯。

新北選情激烈 李四川 蘇巧慧 刻意「同場不同框」？

新北市長選情白熱化，綠營側翼指國民黨參選人李四川日前在中藥商同業公會活動，遇到民進黨蘇巧慧致詞秒轉頭離開。李四川說，這是綠營側翼看圖說故事，他都提早來，蘇委員遲到他也在那邊等，後面有行程才必須先離開。蘇巧慧說，她有提早到達，是因李四川還在受訪，不影響對方才在車上等待。

百里侯爭霸／黃世杰征戰桃園：加強捷運、公車路網

民進黨徵召法務部前次長黃世杰參選桃園市長，挑戰爭取連任的國民黨市長張善政。黃世杰接受本報專訪強調，他是本地人，對桃園的理解不是看書認識的；桃園交通惡化嚴重，行政效率差，「中樞神經與末梢有距離」，若當選將強化捷運與公車路網結合，找回政府施政效能。

百里侯爭霸／賴總統欽點 學霸黃世杰拚世代交替

法務部前政次黃世杰有市政與民代歷練，加上在地桃園人優勢，成為賴清德總統欽點參戰桃園市長的關鍵。面對現任市長張善政支持度高，黃世杰仍選擇為家鄉而戰，試圖打開世代交替的契機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。