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桃科SRF爭議 黃世杰：別政治操作

聯合報／ 記者鄭國樑陳恩惠江婉儀／專訪

桃園科學工業園區三家固體再生燃料（ＳＲＦ）發電廠設廠爭議年餘，民進黨市長參選人黃世杰表示，桃園市政府應該依權責處理，不要政治化操作，「一直說問題卡在中央，我不明白卡在哪裡？」

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前市長鄭文燦任內核准三家ＳＲＦ電廠進駐桃科，但現任市長張善政二○二四年以經濟部收回推薦函為由，撤銷進駐許可，經濟部訴願會撤銷市府處分，業者也請求國賠，桃科ＳＲＦ行政救濟與法律爭議迄未落幕。

黃世杰曾擔任新屋、觀音及大園立委，他強調，桃科增設發電廠的問題本質非ＳＲＦ，而是與行政程序和土地使用管制有關，而且牽涉較小範圍的環保議題，如果程序有問題，就該回歸程序處理。

黃世杰認為，ＳＲＦ廠權責幾乎都在市府，市府既認為經濟部推薦函沒有拘束力，可自行依職權評估，該怎麼處理就怎麼處理。

黃世杰說，觀音在地民眾知道誰在政治操作、誰在提出解方，「不然我不可能在觀音還有票」；觀音煙囪多，環境負載量高，中央近年已強化ＳＲＦ製造與燃燒端管理，若新設ＳＲＦ發電廠能達標，市府應據此管理。

談到桃園的產業前景，黃世杰強調，桃園有發展ＡＩ的基礎條件，需要土地與電力等配套，但市府兩年來喊停許多土地開發案，工程引發的跳電和停電意外頻傳；輸配電力的基礎設施很重要，應加強電纜地下化、圖資管理整合，市府要負起責任務實與台電合作，強化地方溝通。

黃世杰說，大家都知道需要電力，但台灣常陷入要使用哪些能源的紛爭，這些完全不必要，因為不同能源來源各有優缺，也有階段性的問題，應在維持產業發展與國際競爭力前提下去權衡，市府在電力工程的民生服務上不能落於人後。

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