聽新聞
0:00 / 0:00

百里侯爭霸／賴總統欽點 學霸黃世杰拚世代交替

聯合報／ 本報記者張裕珍朱冠諭
民進黨桃園市長參選人黃世杰。記者季相儒／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰。記者季相儒／攝影

法務部前政次黃世杰有市政與民代歷練，加上在地桃園人優勢，成為賴清德總統欽點參戰桃園市長的關鍵。面對現任市長張善政支持度高，黃世杰仍選擇為家鄉而戰，試圖打開世代交替的契機。

2026九合一選舉

黃世杰是學霸，建中、台大法律畢業後，有律師高考第一名、司法官考試及格「雙榜」紀錄，民進黨台北市長參選人沈伯洋是他台大直屬學弟。黃世杰認為學霸、法律人只是標籤，學識、專業等歷練累積，才讓他有機會跟民眾站在一起。

黃世杰獲徵召迄今，天天行程滿檔，大肚腩明顯「消風」。記者問瘦了多少？黃笑說「十公斤」，跑場幾乎沒時間好好吃飯，都在第一線傾聽民意、爭取支持，他緊抓空檔參與各式協調會，排解民怨。

「我活在這邊。」黃世杰分享，從小在桃園土生土長，工作與生活軌跡都在此，市民的喜怒哀樂深有同感，尤其聽到基層對市政不滿，承擔的使命感油然而生。

曾任立委的他常主持協調會、整合各方意見，最近更為航空城拆遷戶發聲；他身為三歲孩子的父親，能體會年輕家長的焦慮，例如公托僧多粥少，候補到心累；桃園市是最年輕直轄市，交通問題是重中之重，市政要與年輕人共感，走進共同生活圈才能對症下藥。

此次，民進黨在北北桃市長選戰推出沈伯洋、蘇巧慧與黃世杰，三人都是台大法律系畢業。黃世杰說，彼此各差兩屆，共通點是五十歲以下、對公共事務有熱情，沒想過廿多年後，三人會一起選市長，各自為自己生活的城市打拚。

學經歷俱佳的黃世杰參選桃園市長，聲勢與知名度比不上拚連任的張善政。但黃世杰自認接地氣、熟悉桃園發展脈絡，正逐步直搗市政痛點，試圖打開世代交替的契機。

2026九合一選舉 黃世杰 賴清德 桃園 民進黨

延伸閱讀

「新店市長」風波延燒 網友號召學生集結找議員詹江村討道歉

蔣萬安南投合體許淑華 凝聚藍營士氣

新北議員第二選區 藍擴大提名陷內戰 綠拚2席

藍營初選 竹北市長民調周一公布結果

相關新聞

人物側寫／單親媽媽陳素月 問政風格接地氣

民進黨彰化縣長參選人陳素月是個單親媽媽，樸實、親和力十足，非常接地氣，問政風格深植人心。她受理無數陳情案件，看似小事卻涓滴成流，匯成巨大力量，推著陳素月往前走，一路從助理、縣議員到立委，進而問鼎百里侯。

百里侯爭霸／問鼎彰化 陳素月拋長者健保全額補助

民進黨彰化縣長參選人陳素月與對手國民黨參選人魏平政都出身南彰化，人口占五成五的北彰化將是決勝區。陳素月受訪時，特別澄清她比較著眼於南彰建設的耳語，強調未來會致力彰化南北均衡發展；陳素月並主張全額補助六十五歲以上長者健保費，所需約廿億元經費已有財務規畫。

新北選情激烈 李四川 蘇巧慧 刻意「同場不同框」？

新北市長選情白熱化，綠營側翼指國民黨參選人李四川日前在中藥商同業公會活動，遇到民進黨蘇巧慧致詞秒轉頭離開。李四川說，這是綠營側翼看圖說故事，他都提早來，蘇委員遲到他也在那邊等，後面有行程才必須先離開。蘇巧慧說，她有提早到達，是因李四川還在受訪，不影響對方才在車上等待。

百里侯爭霸／黃世杰征戰桃園：加強捷運、公車路網

民進黨徵召法務部前次長黃世杰參選桃園市長，挑戰爭取連任的國民黨市長張善政。黃世杰接受本報專訪強調，他是本地人，對桃園的理解不是看書認識的；桃園交通惡化嚴重，行政效率差，「中樞神經與末梢有距離」，若當選將強化捷運與公車路網結合，找回政府施政效能。

百里侯爭霸／賴總統欽點 學霸黃世杰拚世代交替

法務部前政次黃世杰有市政與民代歷練，加上在地桃園人優勢，成為賴清德總統欽點參戰桃園市長的關鍵。面對現任市長張善政支持度高，黃世杰仍選擇為家鄉而戰，試圖打開世代交替的契機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。