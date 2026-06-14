百里侯爭霸／賴總統欽點 學霸黃世杰拚世代交替

法務部前政次黃世杰有市政與民代歷練，加上在地桃園人優勢，成為賴清德總統欽點參戰桃園市長的關鍵。面對現任市長張善政支持度高，黃世杰仍選擇為家鄉而戰，試圖打開世代交替的契機。

黃世杰是學霸，建中、台大法律畢業後，有律師高考第一名、司法官考試及格「雙榜」紀錄，民進黨台北市長參選人沈伯洋是他台大直屬學弟。黃世杰認為學霸、法律人只是標籤，學識、專業等歷練累積，才讓他有機會跟民眾站在一起。

黃世杰獲徵召迄今，天天行程滿檔，大肚腩明顯「消風」。記者問瘦了多少？黃笑說「十公斤」，跑場幾乎沒時間好好吃飯，都在第一線傾聽民意、爭取支持，他緊抓空檔參與各式協調會，排解民怨。

「我活在這邊。」黃世杰分享，從小在桃園土生土長，工作與生活軌跡都在此，市民的喜怒哀樂深有同感，尤其聽到基層對市政不滿，承擔的使命感油然而生。

曾任立委的他常主持協調會、整合各方意見，最近更為航空城拆遷戶發聲；他身為三歲孩子的父親，能體會年輕家長的焦慮，例如公托僧多粥少，候補到心累；桃園市是最年輕直轄市，交通問題是重中之重，市政要與年輕人共感，走進共同生活圈才能對症下藥。

此次，民進黨在北北桃市長選戰推出沈伯洋、蘇巧慧與黃世杰，三人都是台大法律系畢業。黃世杰說，彼此各差兩屆，共通點是五十歲以下、對公共事務有熱情，沒想過廿多年後，三人會一起選市長，各自為自己生活的城市打拚。

學經歷俱佳的黃世杰參選桃園市長，聲勢與知名度比不上拚連任的張善政。但黃世杰自認接地氣、熟悉桃園發展脈絡，正逐步直搗市政痛點，試圖打開世代交替的契機。