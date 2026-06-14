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百里侯爭霸／黃世杰征戰桃園：加強捷運、公車路網

聯合報／ 記者陳俊智朱冠諭張裕珍蕭白雪／專訪
賴清德總統欽點法務部前政次黃世杰，參選桃園市長；黃世杰自認對家鄉有使命感，義無反顧承擔參選。記者季相儒／攝影
賴清德總統欽點法務部前政次黃世杰，參選桃園市長；黃世杰自認對家鄉有使命感，義無反顧承擔參選。記者季相儒／攝影

民進黨徵召法務部前次長黃世杰參選桃園市長，挑戰爭取連任的國民黨市長張善政。黃世杰接受本報專訪強調，他是本地人，對桃園的理解不是看書認識的；桃園交通惡化嚴重，行政效率差，「中樞神經與末梢有距離」，若當選將強化捷運與公車路網結合，找回政府施政效能。

2026九合一選舉

黃世杰說，目標是贏回桃園，總統府副秘書長何志偉和立委王義川都是桃園隊，前市長鄭文燦執政八年，也一定會幫忙，桃園隊會整合團結，打贏這場選戰。

四十七歲黃世杰是桃園新屋人，曾任鄭文燦時期市府參議、立委與法務部次長。他說，兩年前進內閣時，黨內曾聊過再投入選戰，當時他跟賴清德總統說「一心很難二用」，先專注內閣工作，而公餘仍持續與基層互動。

民進黨選對會三月徵詢其參選意願，黃世杰自認對家鄉有使命感選擇承擔，賴總統勉勵「桃園勝選的機率還是非常大」。

黃世杰指出，桃園交通惡化和施政效能差都是病徵，「中樞神經（市府高層）與末梢神經（基層）有距離」；而病因來自桃園升格十年，人口暴增卅萬人，建設與公共服務，趕不上人口成長速度。

黃世杰說，「最核心要解決交通問題。」生活與交通息息相關，桃園軌道建設慢還屢傳流標，公車「大巴變小巴」運量縮水，自用載具比率居高不下；他主張捷運公司參與公車路網規畫，落實智慧科技管理，杜絕幽靈公車。

黃世杰說，桃園醫療量能分布不均，繼林口長庚後，桃園值得有第二座醫學中心；他曾參與清大在桃園設立醫院，最後流標恐收回土地，現任市府未積極協助，反而卸責、切割清大，不能因此案是前市府媒合就如此。

此外，黃世杰表示，他身為三歲孩子的父親，公托抽到一百多號，「我傻眼了，這是個沒有希望的候補」；桃園托育機構不足，除增設外，應打破以行政區分配資源，改用生活圈評估設置位置，設計育兒服務地圖，讓家長能按圖索驥。

2026九合一選舉 黃世杰 民進黨

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