新北選情激烈 李四川 蘇巧慧 刻意「同場不同框」？

新北市長選情白熱化，綠營側翼指國民黨參選人李四川日前在中藥商同業公會活動，遇到民進黨蘇巧慧致詞秒轉頭離開。李四川說，這是綠營側翼看圖說故事，他都提早來，蘇委員遲到他也在那邊等，後面有行程才必須先離開。蘇巧慧說，她有提早到達，是因李四川還在受訪，不影響對方才在車上等待。

李四川、蘇巧慧常「同場不同框」，兩人昨上午先後到淡水參加新北市政府舉辦的大南瓜比賽頒獎典禮，時間間隔至少一小時，沒有碰到面。

李四川還原中藥商同業公會活動說，他提早來也準時來，蘇巧慧遲到，他也在那邊等，後來因為他後面有行程必須離開，也跟蘇巧慧打了招呼；如果側翼這樣抹黑不相信，也可去問問理事長。每次在共同場合碰到蘇巧慧或是她爸爸蘇貞昌院長都有互動、握手，不管同台或不同台都是君子之爭，對手側翼不要抹黑。

蘇巧慧說，當天安排十點廿分受訪，其實她有提早五至十分鐘到達，車停在路旁等待，是因為李四川還在受訪，為了不影響對方在旁邊等待，等他訪完才下車。她參加任何活動，都是尊重主辦單位安排，因為來者是客，遵照主人家意思，溝通之後才高高興興參加。

針對市長侯友宜已展開廿九區巡迴，是否鞏固基層協助李四川選情？李四川回應，侯市長八年執政大家有目共睹，他也會接上這一棒，好好努力。

蘇巧慧昨與立委張宏陸辦板橋座談會，力拚「板橋五席全上」及「議會過半」。蘇巧慧說，四月就開始跟各議員參選人辦座談會，算下來至少有卅六場，每場反應都很熱烈。