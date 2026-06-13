拚台中市長寶座！江啟臣宮廟發愛心餐 何欣純號召捐血挺警察

2026台中市長選舉將屆，藍綠參選人今天不約而同投身公益，國民黨江啟臣傍晚參與台中東區普聖宮舉辦的「13正直日健康養生餐結緣活動」，協助發放500份健康養生餐盒等給弱勢族群；民進黨何欣純在太平區參與捐血活動，面對血庫告急，她號召市民捐熱血，並拋出「AI警政減量」政見。

江啟臣表示，特別感謝普聖宮與正直村長期投入公益，呼籲更多企業與民間團體投入公益行列，讓台中成為更溫暖的城市。立委羅廷瑋也到場共襄盛舉，強調會持續關注宮廟的供餐計畫，凝聚更多社會善意。

普聖宮宮主吳敏誠說，普聖宮推動公益供餐弱勢關懷服務邁入第9年，目前每周一、三、四中午各發500個便當，周二、五、六、日晚間各提供約300個便當；因應端午節，與⽣機健康品牌「正直村」合作，今天傍晚發送500份健康養⽣餐盒，還有應景的紅豆粽，以及水果、餅乾及飲品等物資。

正直村創辦人李思凡說明，正直村從台中發跡，深耕生機飲食領域逾30年，如今擁有全台13家連鎖⾨市，長期推廣健康、有機、無添加的飲食文化。每月13日是正直村推動的「13正直日」健康分享與公益回饋，盼更多人重視健康，並將善意分享給需要幫助的⼈｡

何欣純今天參與由台灣省同心慈善協會、太平警友站等30個單位共同舉辦的捐血活動。何欣純表示，明天6月14日是世界捐血日，面對近期全台血庫告急，號召鄉親響應捐血。

何欣純指出，6月15日是警察節，她提出一、補足警力，爭取核補預算員額缺口；二、提升待遇，爭取更合理的刑事及勤務繁重加給；三、裝備升級，逐年汰換老舊裝備及修繕廳舍；四、導入AI行政減量，讓警察回歸治安與服務本業等四大支持方向，讓第一線警務安心執勤。

民進黨台中市長參選人何欣純（中）今天參與捐血活動，號召市民捐熱血。圖／何欣純提供

國民黨台中市長參選人江啟臣（中）參與普聖宮「13正直日健康養生餐結緣活動」，協助發放健康養生餐盒。記者趙容萱／攝影

普聖宮「13正直日健康養生餐結緣活動」今天傍晚登場，弱勢族群排隊領取養⽣餐盒、紅豆粽等物資。記者趙容萱／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純（右三）今天參與捐血活動，號召市民捐熱血。圖／何欣純提供