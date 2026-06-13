「台灣好生活」政策說明會 童子瑋：當選市長任內基隆捷運一定動工

民進黨「台灣好生活」2026縣市政策說明會今天前進基隆，基隆市長參選人議長童子瑋、行政院秘書長張惇涵、行政院政務委員季連成說明中央政府對基隆的支持與照顧。童子瑋表示，基隆捷運攸關基隆未來，進度不能延宕，未來若擔任市長，任內一定實質動工，整合中央地方資源，讓基隆產業有發展、市民通勤更便捷。

童子瑋表示，基隆是全台通勤比例最高的城市之一，將近三分之一市民每天往返雙北工作、就學，交通不只是建設問題，更是生活品質與城市競爭力問題。他說，團隊已經非常用心規畫交通政見，未來會從基隆捷運、公車路網、轉運節點與通勤效率等面向著手，讓市民每天往返工作、上學與回家的路更順暢。

童子瑋指出，最近基隆市議會刪除5000萬元雙層觀光巴士預算，引起許多討論，但問題的重點是市府有限的預算，到底要優先花在哪裡。同樣5000萬元，他會優先投入汰換老舊公車、改善司機待遇、調整班次與路網。

童子瑋說，近日基隆雨勢都很大，很多鄉親也是冒著風雨前來，也有更多市民正在關心道路、排水、交通與家人安全。每逢豪雨、颱風，市民在意的不是口號，而是家裡會不會淹水、長輩有沒有平安、孩子能不能上學、公車與醫療能不能正常運作，改善這些生活問題，才能強化整座城市的韌性。

童子瑋表示，對基隆來說，韌性更常出現在颱風、豪雨、土石流與停電的日常挑戰。他也提出醫療巡迴公車、鄰里長強化城市治理等政見，未來要讓鄰長成為城市基層安全網，接受防災培訓，成為鄰里安全的眼睛，也讓政府、社區、醫療與民間力量在關鍵時刻一起接住市民。

童子瑋表示，基隆現在面對高齡化、少子化、人口外流、交通瓶頸與產業轉型等挑戰，他會推動敬老金加倍，照顧長輩一年2萬元；從「生、托、養、學」四大面向支持家長，陪伴小孩。此外，也要擴大基隆醫療量能，強化急重症、兒童醫療與巡迴醫療服務，因為市長的責任，就是從市民每天的生活開始。

民進黨「台灣好生活」2026縣市政策說明會今天前進基隆。圖／童子瑋辦公室提供

民進黨「台灣好生活」2026縣市政策說明會今天前進基隆。圖／童子瑋辦公室提供

民進黨「台灣好生活」2026縣市政策說明會今天前進基隆。記者游明煌／攝影