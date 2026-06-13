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高雄過半民眾不滿鄭麗文！親中路線成選戰攻防 賴瑞隆、柯志恩隔空駁火

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
國民黨主席鄭麗文。歐新社
國民黨主席鄭麗文。歐新社

據新台灣國策智庫民調，高雄民眾對國民黨主席鄭麗文不滿意度高達58.4%；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天據此質問對手柯志恩「妳支持一中嗎？」對此，柯志恩表示，「這6成到底哪裡來，我不知道！」，目前為止鄭麗文主席不管是到中國大陸或美國訪問，就是宣揚她自己的一些想法。

2026九合一選舉

新台灣國策智庫12日公布高市長參選人民調，賴瑞隆支持度46.2%，領先柯志恩的28.4%，差距達17.8%；這項民調也一併公布高雄民眾對總統賴清德、行政院長卓榮泰、國民黨主席鄭麗文等人的滿意度，其中鄭麗文滿意度僅23.9%，不滿意度高達58.4%，接近6成。

賴瑞隆昨與前總統蔡英文三度在高雄合體，前往三民區保安宮參香，他受訪表示，鄭麗文上任後走親中路線、讓台灣人民難以接受，這種狀況下，相信國民黨各縣市提名參選人都會受到很大壓力，他質問對手柯志恩，「妳支持一中嗎？妳家人、資產在美國，妳要選高雄市長，可卻選擇支持鄭麗文的一中路線，高雄人其實沒辦法接受」。

柯志恩今天受訪時反質疑，「這6成是虛偽的數字呢，還是大家真的有感覺」，「這6成到底哪裡來，我不知道」，她說，至目前為止，鄭麗文主席不管是到中國大陸或美國訪問，就是宣揚她自己的一些想法。她只能說主席會有自己的智慧；至於地方選舉，她就是照自己的步伐提出高雄市民最有感的政策，這才是最重要的。

據新台灣國策智庫民調，高雄民眾對國民黨主席鄭麗文不滿意度高達58.4%；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天據此質問對手柯志恩「妳支持一中嗎？記者王昭月／翻攝
據新台灣國策智庫民調，高雄民眾對國民黨主席鄭麗文不滿意度高達58.4%；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天據此質問對手柯志恩「妳支持一中嗎？記者王昭月／翻攝

柯志恩表示，「這6成到底哪裡來，我不知道!」，目前為止鄭麗文主席不管是到中國大陸或美國訪問，就是宣揚她自己的一些想法。記者王昭月／翻攝
柯志恩表示，「這6成到底哪裡來，我不知道!」，目前為止鄭麗文主席不管是到中國大陸或美國訪問，就是宣揚她自己的一些想法。記者王昭月／翻攝

2026九合一選舉 高雄市選舉 鄭麗文 柯志恩 賴瑞隆 民調 中國大陸 國民黨 民進黨

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