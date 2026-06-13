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張惇涵與季連成挺童子瑋 中央與地方為基隆打拚

中央社／ 基隆13日電

民進黨「台灣好生活」政策說明會今天移師基隆舉行。行政院秘書長張惇涵、行政院政務委員季連成2人除力挺民進黨基隆市長參選人童子瑋，也向市民說明政府施政成果，盼中央與地方為基隆打拚。

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童子瑋在接受媒體聯訪時說，張惇涵是基隆子弟，在基隆就學，學成後到台北工作；季連成是基隆女婿，在基隆住了非常長的時間。張惇涵與季連成都對基隆的生活非常了解，對基隆的發展狀態與問題也都非常清楚及關心；他希望可引進中央資源來建設基隆。

張惇涵指出，今天他與季連成都回到基隆，支援未來的市長童子瑋。台灣經濟成長率在去年起已拚回亞洲四小龍第一，經濟成長與民眾息息相關，因為經濟成長經過政府與人民這幾年打拚，經濟果實已是全民共享。

他指出，從前總統蔡英文到總統賴清德，政府把經濟成長的果實編到政府預算。這連續10年，中央政府的整體預算都在成長，從2016年不到新台幣2兆，到了去年，中央1年的整體預算超過3.4兆，成長將近1.5兆。這些預算不是放在政府的口袋，而是用來為人民加薪、減稅、增福利、減負擔，拚建設。

張惇涵表示，中央這10年來也已在基隆投入1560億的預算，讓基隆有脫胎換骨的機會，希望未來中央與地方連線，基隆子弟、基隆女婿可連線，繼續為基隆打拼。基隆人要的是建設未來，不是把人工草皮當作市政的招牌，所以中央、地方會一起努力為基隆打拼。

季連成說，今天主要是向市民報告政府在防災韌性與掃毒政策。日前，桃園又發生2名民眾被毒駕者撞死，令人心情沉重，政府已宣誓要強力掃蕩毒品與毒駕，包括境外攔截及重罰，近日他將召集相關部會開始推動防毒工作。

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