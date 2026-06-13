拚板橋議員「五席全上」蘇巧慧聯手張宏陸辦板橋座談會 千人湧入助陣
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與同黨立委張宏陸共同舉辦「板橋座談會」，和新北市議員戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣，議員參選人陳俊諺、李昆穎一同向市民報告過去的政績及未來的願景，議員參選人吳奕萱也現身主持本場座談會。板橋座談會現場湧入超過千人，人潮更湧出會場外，蘇巧慧抵達時，眾人高喊「巧慧凍蒜！」「2026新北會贏！」，短短60公尺進場路線，花了將近5分鐘才走上台，場面相當熱烈。
2026九合一選舉
蘇巧慧表示，從參選以來她走遍新北29區，握遍市民的每一雙手，希望爭取更多人的支持，如今邁向下一個時代，板橋、新北勢必都要再升級。蘇巧慧說，新時代需要新世代、新觀念、新方法的新北隊來為市民拚未來，而板橋新北隊「有資歷、有專業、有新血！」兼具經驗及活力。蘇巧慧於台上宣講時，更一一介紹五位板橋議員參選人，並表示要力拚「五席全上！」「議會過半！」讓新世代的新北隊為大家服務。
蘇巧慧提及，過去她和張宏陸、羅致政共同努力，為板橋地區爭取多項建設，不僅成功爭取中央核定「台65線浮洲橋匝道」總經費4.7億元，也在2023年正式通車。蘇巧慧指出，板橋在地立委張宏陸從「最年輕的民政局長」開始，接續成為板橋市市長、議員，擔任立委後張宏陸也長年深耕於內政委員會，對於地方基礎建設、交通、都市更新等政策瞭若指掌，絕對是板橋新北隊的大隊長，未來若她擔任市長，能夠和張宏陸攜手合作，再次擘劃板橋的街廓、建設。蘇巧慧提及，她會繼續推動板二體育館更新、推動板橋醫療園區興建、推動捷運建設，並加速兒童未來館進度及浮洲都市計畫，讓板橋市民不分年齡都能夠有更便利、更友善的生活環境。
針對未來願景，蘇巧慧接續指出，她將主動投入公辦私地都市更新，整頓老舊街廓，改善板橋市議會辦公廳舍，全面增加公共服務效能。她也會提升都更審議的量能與效率，主動盤點捷運站周邊的公共空間，用公辦都更創造「府中、板橋、江子翠」的商業廊帶，結合板橋的文化底蘊，重塑新時代的城市美學。蘇巧慧提及，板橋除了是政治和商業的重鎮外，更是充滿青年生命力、創意力的地方，這裡不有多樣的街舞比賽、音樂展演，是年輕人聚集的區域。蘇巧慧強調，邁向新時代的板橋需要最懂青年的板橋新北隊，繼續為在地青年搭舞台、活化商圈，「讓青年的創意和活力，成為板橋前進的力量。」
張宏陸說，蘇巧慧是新時代首長的不二人選，不只能聽見市民的心聲，張宏陸也大讚蘇巧慧有新觀念、新方法和快速的執行力能夠規劃市政，「讓溫暖、創新、會做事的蘇巧慧帶領板橋、帶領新北再升級。」
新北市議員戴瑋姍表示，從蘇巧慧參選以來，持續提出各項照顧市民的政策，這段時間民調也逐漸上升，代表市民認同蘇巧慧的政見方向，未來她也會繼續努力，和中央、地方協力為板橋鄉親解決問題。
新北市議員黃淑君提及，板橋就是新北的心臟，而板橋要加速進步就需要蘇巧慧這樣的市長，聽見市民心聲、積極解決問題，期盼市民全力支持蘇巧慧、全力支持新北隊，「板橋贏、新北就會贏！」
新北市議員山田摩衣表示，她非常感謝所有板橋鄉親，讓她能夠在議會為地方爭取建設，同時帶動新北市能夠和國際上其他城市交流，未來她也要繼續和新北隊、和蘇巧慧打拚，讓板橋、新北躍上國際。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。