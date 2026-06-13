拚板橋議員「五席全上」 蘇巧慧聯手張宏陸辦板橋座談會 千人湧入助陣

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與同黨立委張宏陸共同舉辦「板橋座談會」，和新北市議員戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣，議員參選人陳俊諺、李昆穎一同向市民報告過去的政績及未來的願景，議員參選人吳奕萱也現身主持本場座談會。板橋座談會現場湧入超過千人，人潮更湧出會場外，蘇巧慧抵達時，眾人高喊「巧慧凍蒜！」「2026新北會贏！」，短短60公尺進場路線，花了將近5分鐘才走上台，場面相當熱烈。

蘇巧慧表示，從參選以來她走遍新北29區，握遍市民的每一雙手，希望爭取更多人的支持，如今邁向下一個時代，板橋、新北勢必都要再升級。蘇巧慧說，新時代需要新世代、新觀念、新方法的新北隊來為市民拚未來，而板橋新北隊「有資歷、有專業、有新血！」兼具經驗及活力。蘇巧慧於台上宣講時，更一一介紹五位板橋議員參選人，並表示要力拚「五席全上！」「議會過半！」讓新世代的新北隊為大家服務。

蘇巧慧提及，過去她和張宏陸、羅致政共同努力，為板橋地區爭取多項建設，不僅成功爭取中央核定「台65線浮洲橋匝道」總經費4.7億元，也在2023年正式通車。蘇巧慧指出，板橋在地立委張宏陸從「最年輕的民政局長」開始，接續成為板橋市市長、議員，擔任立委後張宏陸也長年深耕於內政委員會，對於地方基礎建設、交通、都市更新等政策瞭若指掌，絕對是板橋新北隊的大隊長，未來若她擔任市長，能夠和張宏陸攜手合作，再次擘劃板橋的街廓、建設。蘇巧慧提及，她會繼續推動板二體育館更新、推動板橋醫療園區興建、推動捷運建設，並加速兒童未來館進度及浮洲都市計畫，讓板橋市民不分年齡都能夠有更便利、更友善的生活環境。

針對未來願景，蘇巧慧接續指出，她將主動投入公辦私地都市更新，整頓老舊街廓，改善板橋市議會辦公廳舍，全面增加公共服務效能。她也會提升都更審議的量能與效率，主動盤點捷運站周邊的公共空間，用公辦都更創造「府中、板橋、江子翠」的商業廊帶，結合板橋的文化底蘊，重塑新時代的城市美學。蘇巧慧提及，板橋除了是政治和商業的重鎮外，更是充滿青年生命力、創意力的地方，這裡不有多樣的街舞比賽、音樂展演，是年輕人聚集的區域。蘇巧慧強調，邁向新時代的板橋需要最懂青年的板橋新北隊，繼續為在地青年搭舞台、活化商圈，「讓青年的創意和活力，成為板橋前進的力量。」

張宏陸說，蘇巧慧是新時代首長的不二人選，不只能聽見市民的心聲，張宏陸也大讚蘇巧慧有新觀念、新方法和快速的執行力能夠規劃市政，「讓溫暖、創新、會做事的蘇巧慧帶領板橋、帶領新北再升級。」

新北市議員戴瑋姍表示，從蘇巧慧參選以來，持續提出各項照顧市民的政策，這段時間民調也逐漸上升，代表市民認同蘇巧慧的政見方向，未來她也會繼續努力，和中央、地方協力為板橋鄉親解決問題。

新北市議員黃淑君提及，板橋就是新北的心臟，而板橋要加速進步就需要蘇巧慧這樣的市長，聽見市民心聲、積極解決問題，期盼市民全力支持蘇巧慧、全力支持新北隊，「板橋贏、新北就會贏！」

新北市議員山田摩衣表示，她非常感謝所有板橋鄉親，讓她能夠在議會為地方爭取建設，同時帶動新北市能夠和國際上其他城市交流，未來她也要繼續和新北隊、和蘇巧慧打拚，讓板橋、新北躍上國際。

力拚板橋議員「五席全上」 ，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今聯手黨籍立委張宏陸舉辦板橋座談會，近千人湧入助陣。圖／蘇巧慧辦公室提供

力拚板橋議員「五席全上」 ，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今聯手黨籍立委張宏陸舉辦板橋座談會，近千人湧入助陣。圖／蘇巧慧辦公室提供