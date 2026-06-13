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才叫賴總統要加油…女兒到場應援 沈伯洋戰鬥陀螺遭全國冠軍KO

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長沈伯洋今天到北車後站商圈參加戰鬥陀螺比賽，賽前女兒也到場應援，不過比賽仍是殘酷的，沈伯洋出師不利慘遭對手4比0完封。圖／沈伯洋辦公室提供
民進黨台北市長沈伯洋今天到北車後站商圈參加戰鬥陀螺比賽，賽前女兒也到場應援，不過比賽仍是殘酷的，沈伯洋出師不利慘遭對手4比0完封。圖／沈伯洋辦公室提供

民進黨台北市長沈伯洋今天到北車後站商圈參加戰鬥陀螺比賽，賽前女兒也到場應援，不過沈賽前就稱自己輸的機率高達9成，希望對手能手下留情，不過比賽仍是殘酷的，沈伯洋出師不利慘遭對手4比0完封。

2026九合一選舉

沈伯洋今天到台北後站商圈參加戰鬥陀螺比賽，他會前表示，今天準備攻擊型、防守型、持久型、平衡型各一隻戰鬥陀螺，他自己也非常緊張，首戰就要對上有拿過冠軍的對手，希望對手能手下留情。被媒體問到今天女兒也來到現場為他加油，沈表示，女兒很喜歡看別人比賽，「所以等一下輸掉後，她可能就在旁邊看別人比賽比較要緊。」

被問到賴清德總統日前也有玩戰鬥陀螺，沈伯洋說，但賴總統還需要再練習。還有人問之前議會民眾黨團有送台北市長蔣萬安一顆「蒼龍勇氣」陀螺，這顆陀螺怎麼樣？提到陀螺話題，沈伯洋說，這是一顆好陀螺但已有點跟不上版本，現在比較新的是「蒼龍突擊」，「蒼龍勇氣」比較偏攻擊型，建議可以配K軸，力氣大一點可以配A軸。

雖然陀螺上相當專業，不過沈伯洋上到賽場，對上第一屆3v3最強店家爭霸戰全國冠軍選手陳俊翰，堅持不久後就以0比4敗下陣來，但他也開心的和對方握手致意，並頒發獎品陀螺給陳。

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