赴鶯歌婦女會包粽子 李四川脫口「太太的話可以不聽」：仍要遵照辦理

端午佳節將至，國民黨新北市長參選人李四川今天下午前往鶯歌區，出席「粽心薈萃、智藝雙絕」端午節包粽活動及鶯歌區婦女會理監事就職典禮，所到之處獲得鶯歌鄉親熱烈歡迎，在地里長並送上包子、粽子等吉祥物，祝福李四川「包中」，高票當選。

李四川今天下午到鶯歌區，受到許多在地鄉親的熱情歡迎，在婦女會活動時，李四川也幽默分享自己與太太的互動，他表示，太太是家中的「班長」，她講的話自己可以不聽，但最後仍然要遵照辦理，逗趣告白兼難得的「放閃」，引來全場歡笑及熱烈掌聲。

李四川致詞時也針對鶯歌地方發展提出具體願景，他指出，前陣子來到鶯歌與產業座談時，許多業者向他反映，鶯歌雖然擁有豐富的觀光資源，例如陶瓷博物館、新北市立美術館等文藝地標，卻面臨留不住觀光客過夜的困境。

李四川表示，國旅的高昂住宿費是許多民眾共同的感受，他承諾，未來如果當選市長，會利用公有土地設定地上權方式，以合理的價格推動平價住宿，吸引更多人來到鶯歌及新北旅遊，願意留在當地住宿和消費，促進觀光與經濟發展。

李四川隨後來到鶯歌中鶯市民活動中心出席「粽心薈萃、智藝雙絕」端午節包粽活動，受到現場里長及民眾熱烈歡迎，鳳祥里長曾勝利也特別送上包子、粽子，象徵「包中」，祝福李四川高票當選，場面相當熱烈。

國民黨新北市長參選人李四川今天下午前往鶯歌區，出席「粽心薈萃、智藝雙絕」端午節包粽活動，與支持民眾熱情互動。圖／李四川辦公室提供