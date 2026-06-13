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民進黨台東布局完成！翁聖惠戰市長、陳瑩拚縣長 2026選戰提前開打

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民主進步黨台東縣黨部今天下午在娜路彎大酒店召開記者會，正式宣布徵召現任縣黨部執行長翁聖惠參選市長選舉。記者尤聰光／攝影
民主進步黨台東縣黨部今天下午在娜路彎大酒店召開記者會，正式宣布徵召現任縣黨部執行長翁聖惠參選市長選舉。記者尤聰光／攝影

民主進步黨台東縣黨部今天下午在娜路彎大酒店舉行記者會，宣布徵召現任縣黨部執行長翁聖惠參選市長選舉。包括民進黨秘書長徐國勇、立委陳瑩、立委莊瑞雄、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷及地方支持者到場力挺，象徵民進黨在縣長與市長選戰布局成形。

2026九合一選舉

民進黨指出，隨著立委陳瑩表態投入台東縣長選舉，黨中央與地方經審慎評估後，決定徵召長期深耕基層、具備社福專業背景的翁聖惠參選台東市長，希望透過不同於傳統政治人物的治理思維，為台東市帶來新的發展方向。

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷表示，翁聖惠多年來無論在社福領域或黨務工作上，都展現高度執行力與責任感，過去更是團隊中的「救火隊」，面對問題總能迅速整合資源、妥善解決。他認為，翁聖惠願意從幕後走向第一線接受選民檢驗，展現了承擔公共責任的勇氣。

民進黨秘書長徐國勇則指出，翁聖惠長期投入社會福利工作，熟悉基層需求與民眾生活困境，期待她能將服務經驗轉化為施政能量，為台東市帶來更多改變與希望。

縣黨部主委張鈺晨表示，翁聖惠從社工、社福工作者一路走到縣黨部執行長，始終堅持服務理念，是民進黨培育地方人才的重要成果，也是黨內向市民推薦的重要人選。

已宣布參選台東縣長的立委陳瑩表示，翁聖惠是她心中最適合的市長人選，未來兩人將攜手投入選戰，希望讓「台東惠瑩、台東會贏」不只是競選口號，更成為推動地方進步的實際力量。

首次以市長參選人身分公開亮相的翁聖惠表示，自己出身基層，長期投入弱勢家庭服務與社區關懷工作，深知市民對城市發展的期待。未來將以「換新，惠更好」為核心理念，推動公共建設、完善長照與弱勢照顧、打造友善育兒環境，並活絡地方經濟與觀光發展。

她強調，政治的目的在於解決問題，而不是製造對立，希望以務實、認真及負責任的態度回應市民需求，打造一座讓青年願意留下、長者安心生活、家庭幸福安居的宜居城市。

隨著民進黨正式完成台東市長提名布局，也宣告2026年台東地方選戰逐漸升溫。未來翁聖惠將如何與國民黨可能推出的人選競逐市長寶座，以及與陳瑩形成縣市聯合作戰模式，都將成為台東政壇關注焦點。

民進黨台東縣黨部今天正式徵召縣黨部執行長翁聖惠（右）參選台東市長，並與縣長參選人、立委陳瑩（左）同台造勢，宣示攜手投入2026地方選戰。記者尤聰光／攝影
民進黨台東縣黨部今天正式徵召縣黨部執行長翁聖惠（右）參選台東市長，並與縣長參選人、立委陳瑩（左）同台造勢，宣示攜手投入2026地方選戰。記者尤聰光／攝影

2026九合一選舉 台東縣選舉 民進黨 陳瑩

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