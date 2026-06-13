才稱蔣萬安心不在台北！沈伯洋下戰帖邀辯論 盼親回市政議題

台北市長蔣萬安日前在臉書發文呼籲，藍白立委封殺總統府提名29位監委名單，並拋出廢除監察院議題，不過行政院長卓榮泰今反擊要蔣多講市政。民進黨台北市長參選人沈伯洋也說，他提出很多市民關心問題，希望蔣還是能親自回答辯論。

沈伯洋今出席後站商圈戰鬥陀螺爭霸戰開幕式活動，會前被媒體問到過去蔣萬安也在總質詢玩過陀螺，但把口號唸錯，沈緩頰，每個人都有不同風格，但重點應聚焦整個產業關心，對於陀螺比賽舉辦、商圈的活絡才是重點，現在中央很多的補助是針對聚落型補助，如果台北市政府也有這樣的願景，會對商圈來得更好。

針對近日蔣萬安針對監察院提出看法，沈伯洋說，被提名後幾乎每兩三天就提出一些市民反映問題，除比賽以外，希望蔣萬安能夠針對市政議題來親自回答並且辯論，就像今天早上他關心信義東延段，為什麼文書上會出錯，以及消安能不能趕快做，如果同步去向交通部履勘卻又被退回，人民一定會更焦慮。