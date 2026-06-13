陳光復頭重創仍住院…民進黨下周徵召澎湖縣長 妻吳淑瑾可望代夫出征

原本已獲民主進步黨提名力拚連任的澎湖縣長陳光復，因大年初一頭部重創後，至今仍在高雄榮總住院，不過據悉民進黨選對會已敲定於下周三開會，將拍板由陳光復的妻子吳淑瑾「代夫出征」，並於當下午提報中執會通過，由兼任黨主席的賴清德總統舉行記者會宣布提名。

對此，過去對參選意向始終維持低調、強調「陳光復仍是唯一人選」的吳淑瑾，今天出席澎湖西文社區活動中心的光復義剪隊活動時，首度公開鬆口表示「已經準備好了」。

吳淑瑾證實，目前已收到黨中央邀請，下周三將北上中央黨部，只要中央徵召令一宣布，她隨時會站在第一線，為澎湖縣民福祉與陳光復未竟的政策而戰。

民進黨在澎湖的布局，包含現任立委楊曜、縣長陳光復及馬公市長黃健忠皆為綠營戰將，然而，先是立委楊曜因健康因素早早表態不爭取連任，緊接著陳光復在年初驟然受傷昏迷，打亂綠營整體防線，也讓「換將說」在地方發酵數月之久。

地方一度傳出民進黨有意徵詢馬公市長黃健忠、南方聯合服務中心副主任顏子傑等人作為預備人選，甚至傳出與無黨籍參選人葉竹林合作的風聲。

不過地方基層力挺「陳家班」延續香火的呼聲不斷，今年3月底，澎湖天后宮主委蔡光明更發起連署，獲得超過4000名鄉親響應，力挺吳淑瑾代夫出征，澎湖縣黨部主委顏家康也在與賴清德主席開會時轉達此一意願。

國民黨方面，已於今年4月完成整合，正式徵召現任湖西鄉長陳振中出戰，陳振中日前更提出十大政見，高喊「綠地變藍天」，展現藍軍重返執政的團結氣勢。

不過曾任馬公市長的葉竹林，也已宣布以無黨籍身分回鍋再戰，並引述民調自詡為在野陣營要角，呼籲泛藍進行整合，避免重演上屆因分裂讓陳光復漁翁得利的局面，但在國民黨重申絕不破壞規則的政治現實下，澎湖選局預期將再度陷入「吳淑瑾、陳振中、葉竹林」的三腳督激戰。

對於外界仍相當關切的陳光復近況，吳淑瑾今天透露，陳光復因受傷部位在頭部，後續的復原與療育過程較為複雜，但目前病況算穩定，眼球已經會隨著聲音的方向轉動。