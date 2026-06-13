沈伯洋批捷運東延段「公關放安全前面」蔣萬安：安全才會通車

台北捷運信義東延段被爆出消防安檢未過，北市府急著向交通部申請履勘，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午與在地民進黨議員赴現場關心，並指市府將公關放在安全前面。台北市長蔣萬安下午受訪表示，就是依照初勘的結論，一定會在通車前完成消防安全。

沈伯洋上午與民進黨松山、信義區議員、參選人到台北捷運信義東延段關切，他批評市府把相關程序跳過，顯然將公關放在安全前面，這不是市民所想要的。

蔣萬安下午出席龍生區民活動中心啟用典禮，對於沈伯洋到捷運東延段去踢館，並指消防安檢有問題，蔣萬安說，捷運局有說的非常清楚，就是依照初勘的結論，依照相關的期程申請復檢，一定會在通車前完成消防安全。

至於會不會擔心信義東延段6月底通車的規畫受影響？蔣萬安說，市府本來就是一定確保一切安全，符合規定，才會通車。