蘇巧慧現身鶯歌市場包粽子 里長送粽子祝她「包中」

端午佳節將至，鶯歌區公所今天在鶯歌公有市場舉辦「粽心薈萃、智藝雙絕」包粽活動，現場熱鬧非凡。民進黨新北市長參選人蘇巧慧應邀出席，與鄉親共融同樂。針對外界關注可能與同場出席的國民黨新北市長參選人李四川同台競爭，蘇巧慧展現自信，強調深耕地方多年，更重申選舉應回歸政見與願景的比拚。

面對媒體詢問，蘇巧慧表示，鶯歌包粽活動是她每年的年度盛事，相當期待能與鄉親互動。她感性地感謝鶯歌鄉親長期以來的栽培，並提到地方建設的成果，皆是她與多位議員及在地里長共同努力的結晶，從三鶯線推動、車站改建，到鶯歌公有市場的翻新，皆是團隊一步一腳印耕耘的政績。蘇巧慧強調，選舉應比拚過去的實績與未來的政見，讓市民評斷誰能為新北帶來更好的願景。

針對李四川提出捷運中和光復線以解決交通回堵，卻引發網友質疑其過去拆除公館圓環的爭議，蘇巧慧回應，雙北為緊密的共同生活圈，不管是衛生、社政、警政各項市政作為都是環環相扣。她主張，重大政策應建立在雙城充分溝通與協調的基礎上，避免「解決一邊問題卻造成另一邊困擾」的負面效應。蘇巧慧表示，唯有透過雙向溝通，落實城市治理的協調，才能真正達成雙北共好、雙城雙贏的目標。

蘇巧慧今天下午出席鶯歌區公所主辦端午節包粽活動，鶯歌區大湖里里長蕭鈴玉更送上粽子，祝福蘇巧慧「包中！」鶯歌區里長聯誼會副會長、鳳鳴里里長陳芷柔則送上多個彩色花圈，期盼蘇巧慧年底選舉高票當選，「鶯歌出市長！」鶯歌區里長聯誼會會長林茂哲也大力肯定蘇巧慧十年來為鶯歌爭取的大小建設，「對鶯歌真的幫助很大！」

蘇巧慧說，10年來她和鶯歌每一位議員、里長一起合作，不僅推動捷運三鶯線即將通車，更爭取鳳鳴車站完工通車，鶯歌車站整建完成、增設12座電扶梯，以及興建鳳鳴滯洪池、打通大漢溪左岸堤外便道，爭取三鶯大橋改建、鶯歌公有市場整建翻新，還有許多學校軟硬體設備的改善和翻新，「鶯歌的進步，真的看得見。」新北市議員彭一書、廖宜琨，新北市議員參選人吳昇翰，新北市議員卓冠廷服務團隊等人也共同出席活動。

蘇巧慧提到，鶯歌擁有全國獨一無二的工匠技藝與文化，期盼未來如果有機會，她能為鶯歌擘畫更完整的發展藍圖，提升鶯歌醫療量能、增設停車空間及圖書館，也要持續帶動鶯歌老街發展，讓鶯歌的美被更多人看見。

端午佳節將至，鶯歌區公所今天在鶯歌公有市場舉辦「粽心薈萃、智藝雙絕」包粽活動，現場熱鬧非凡。民進黨新北市長參選人蘇巧慧應邀出席，與鄉親共融同樂。圖／蘇巧慧辦公室提供