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藍白合體！高虹安同框藍營議員 新看板訴求「府會同心、治城最佳化」

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導
今日曝光的新看板中，高虹安與議長許修睿、總召陳慶齡等人並肩而立，強調市府與議會主力依然維持高效合作，能確保各項建設的連續性。圖／民眾提供
今日曝光的新看板中，高虹安與議長許修睿、總召陳慶齡等人並肩而立，強調市府與議會主力依然維持高效合作，能確保各項建設的連續性。圖／民眾提供

隨著地方大選腳步漸進，新竹市選戰煙硝味愈發濃厚。繼日前新竹市長高虹安在街頭掛出「新竹午安」的個人競選看板引發熱議後，今日市區重要路口再度出現最新合體看板。高虹安這次攜手國民黨籍議長許修睿、黨團總召陳慶齡及多位藍營市議員同框亮相，並以「府會同心，治城最佳化」為核心口號，強烈對外展現執政團隊與藍營議會實質結盟的團結氣勢。

2026九合一選舉

今日曝光的新看板中，高虹安與議長許修睿、總召陳慶齡等人並肩而立，眾人展現自信微笑，標語顯眼。地方政壇人士分析，高虹安此舉除了是在為個人的連任之路鋪路、鞏固地方基本盤，更重要的戰略意圖在於透過藍營議員們的「實質背書」，向市民傳遞「政局穩定」的訊號，強調市府與議會主力依然維持高效合作，能確保各項建設的連續性。

總召陳慶齡表示，與高虹安的合照是基於「市民福祉優先」的共識，只要是有利於新竹市發展的政策，黨團與議會自然全力支持，不需要過度進行政治解讀。

隨著藍白重量級政要合體看板陸續進駐新竹市街頭，不僅象徵著選戰全面鳴槍起跑，也預示著未來新竹市長爭奪戰，將在府會關係、政黨競合與地方派系的多重角力下，愈趨白熱化。

2026九合一選舉 新竹市選舉 高虹安 民眾黨 國民黨 藍白

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