才說「市政做不好，出去輔選會被笑」 議員批陳其邁市政接連出事

高雄昨天爆發民生醫院院內登革熱群聚感染，5名住院病患集體染疫，以及本洲產業園區綠大實業廢棄物處理廠爆炸起火，被揪出18年內多達16次違規紀錄。議員批評，市長陳其邁日前才說「市政做不好，出去輔選會被笑」，如今高雄市政接連出包，凸顯市府團隊螺絲鬆了。

市議員陳麗娜指出，民生醫院是市立醫院，由市府衛生局直接管轄，多年來爭議事件不斷，包括開錯刀、看錯病人、官員占肥缺、領雙薪、安插親信等各種亂象，層出不窮，議會提出要求徹底檢討改革，市府卻始終未拿出具體作為。

陳麗娜批評，不僅放任衛生局透過各種手法否認問題、轉移焦點，對提出批評的議員進行攻擊，正因為市府沒有勇於承認錯誤、徹底整頓改革，才又爆發院內登革熱群聚感染事件，必須以重大傳染病等級措施封閉病房降載管制。

除此之外，本洲工業區大火不是個案，也是市府長期廢棄物管理不當的結果，這些情況存在已久，但陳其邁市府團隊就是沒有好好處理。

她提到，陳其邁日前輔選時受訪說「市政做不好，出去輔選會被笑」，後來媒體作文章陳暗批台北市長蔣萬安，如今高雄市政接連出事，自己說的話，應該先拿來告誡自己。

陳麗娜直言，陳其邁應該把心思放回市政工作上，面對問題、解決問題，不要酸言酸語評論別人，政治口水對高雄市民沒有任何幫助，對自己的執政評價也不會加分。

她最後說，登革熱和工業區大火都是長期存在的問題，凸顯醫院感控漏洞和公共安全管理危機，市府治理能力早已亮起紅燈，「請陳其邁市長把市政基本功做好！」