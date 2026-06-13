快訊

9人受害！疫調意外揭校車司機長期性侵女學生 疾管署證實：5人染HIV

入職前不知SpaceX！前焊工十年前獲配股 史詩級IPO後坐擁3300萬

巨浪捲走小船！德牧「漂流4公里」獲救 主人嚇死：以為在拍災難片

聽新聞
0:00 / 0:00

才說「市政做不好，出去輔選會被笑」 議員批陳其邁市政接連出事

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
醫院登革熱群聚、工業區大火連環爆，議員陳麗娜批評高市府團隊螺絲鬆了。圖／陳麗娜辦公室提供
醫院登革熱群聚、工業區大火連環爆，議員陳麗娜批評高市府團隊螺絲鬆了。圖／陳麗娜辦公室提供

高雄昨天爆發民生醫院院內登革熱群聚感染，5名住院病患集體染疫，以及本洲產業園區綠大實業廢棄物處理廠爆炸起火，被揪出18年內多達16次違規紀錄。議員批評，市長陳其邁日前才說「市政做不好，出去輔選會被笑」，如今高雄市政接連出包，凸顯市府團隊螺絲鬆了。

2026九合一選舉

市議員陳麗娜指出，民生醫院是市立醫院，由市府衛生局直接管轄，多年來爭議事件不斷，包括開錯刀、看錯病人、官員占肥缺、領雙薪、安插親信等各種亂象，層出不窮，議會提出要求徹底檢討改革，市府卻始終未拿出具體作為。

陳麗娜批評，不僅放任衛生局透過各種手法否認問題、轉移焦點，對提出批評的議員進行攻擊，正因為市府沒有勇於承認錯誤、徹底整頓改革，才又爆發院內登革熱群聚感染事件，必須以重大傳染病等級措施封閉病房降載管制。

除此之外，本洲工業區大火不是個案，也是市府長期廢棄物管理不當的結果，這些情況存在已久，但陳其邁市府團隊就是沒有好好處理。

她提到，陳其邁日前輔選時受訪說「市政做不好，出去輔選會被笑」，後來媒體作文章陳暗批台北市長蔣萬安，如今高雄市政接連出事，自己說的話，應該先拿來告誡自己。

陳麗娜直言，陳其邁應該把心思放回市政工作上，面對問題、解決問題，不要酸言酸語評論別人，政治口水對高雄市民沒有任何幫助，對自己的執政評價也不會加分。

她最後說，登革熱和工業區大火都是長期存在的問題，凸顯醫院感控漏洞和公共安全管理危機，市府治理能力早已亮起紅燈，「請陳其邁市長把市政基本功做好！」

2026九合一選舉 陳其邁 高雄市選舉

延伸閱讀

影／高雄民生醫院爆院內「本土登革熱群聚」感染 5人確診急降載防疫

影/沈伯洋批蔣萬安不回應巿政 談論議題「像在選總統」

本土登革熱爆群聚感染！高雄民生醫院確診5例 院方急降載管制

高雄民生醫院爆5例登革熱群聚案 公衛師提4建議改善防堵

相關新聞

蘇巧慧現身鶯歌市場包粽子 里長送粽子祝她「包中」

端午佳節將至，鶯歌區公所今天在鶯歌公有市場舉辦「粽心薈萃、智藝雙絕」包粽活動，現場熱鬧非凡。民進黨新北市長參選人蘇巧慧應邀出席，與鄉親共融同樂。針對外界關注可能與同場出席的國民黨新北市長參選人李四川同台競爭，蘇巧慧展現自信，強調深耕地方多年，更重申選舉應回歸政見與願景的比拼。

藍白合體！高虹安同框藍營議員 新看板訴求「府會同心、治城最佳化」

隨著地方大選腳步漸進，新竹市選戰煙硝味愈發濃厚。繼日前新竹市長高虹安在街頭掛出「新竹午安」的個人競選看板引發熱議後，今日市區重要路口再度出現最新合體看板。高虹安這次攜手國民黨籍議長許修睿、黨團總召陳慶齡及多位藍營市議員同框亮相，並以「府會同心，治城最佳化」為核心口號，強烈對外展現執政團隊與藍營議會實質結盟的團結氣勢。

平溪線落石砸落軌道十分至菁桐不通 預計下午4時清除恢復

台鐵公司說，今天因雨受望古=嶺腳間（K8+400）處有落石影響，目前菁桐=十分間路線暫時不通，十分=菁桐間已啟動公路接駁，預計下午4時清除恢復通行。

才說「市政做不好，出去輔選會被笑」 議員批陳其邁市政接連出事

高雄昨天爆發民生醫院院內登革熱群聚感染，5名住院病患集體染疫，以及本洲產業園區綠大實業廢棄物處理廠爆炸起火，被揪出18年內多達16次違規紀錄。議員批評，市長陳其邁日前才說「市政做不好，出去輔選會被笑」，如今高雄市政接連出包，凸顯市府團隊螺絲鬆了。

侯友宜巡迴29區辦座談助攻李四川？蘇巧慧：我有36場！

國、民兩黨新北市長參選人今天都被問到，關於參加相同活動卻常常「同場不同框」是否刻意錯開？李四川指日前中藥商活動被對方側翼「看圖說故事」抹黑，蘇巧慧則說參加活動都是尊重主辦單位、溝通過後，遵照主人意思安排。

國民黨彰化市長提名陷入僵局 外傳楊曜聰是第3人選但他否認

國民黨彰化市長人選搞不定，登記爭取提名的市代會主席陳文賓堅持開放參選、縣議員温芝樺則要求做民調，經三度協調沒有結果，縣黨部做不了主，只得報給中央處置。因兩人相持不下，據傳有力人士正運作徵召第三人人選牙醫診所院長楊曜聰，但楊曜聰強調，堅持選立委，不選市長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。