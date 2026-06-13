快訊

9人受害！疫調意外揭校車司機長期性侵女學生 疾管署證實：5人染HIV

入職前不知SpaceX！前焊工十年前獲配股 史詩級IPO後坐擁3300萬

巨浪捲走小船！德牧「漂流4公里」獲救 主人嚇死：以為在拍災難片

聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜巡迴29區辦座談助攻李四川？蘇巧慧：我有36場！

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到淡水參加大南瓜比賽頒獎，與熱情民眾握手寒暄。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到淡水參加大南瓜比賽頒獎，與熱情民眾握手寒暄。記者林昭彰／攝影

國、民兩黨新北市長參選人今天都被問到，關於參加相同活動卻常常「同場不同框」是否刻意錯開？李四川指日前中藥商活動被對方側翼「看圖說故事」抹黑，蘇巧慧則說參加活動都是尊重主辦單位、溝通過後，遵照主人意思安排。

2026九合一選舉

上午李、蘇2人都到淡水參加新北市政府舉辦的大南瓜比賽頒獎典禮，但仍間隔至少1小時先後到場沒有碰到面，蘇巧慧說她參加任何活動，不管是流程、到場時間或座位都是尊重主辦單位安排，因為來者是客，遵照主人家的意思、溝通之後才高高興興參加。

至於近日社群媒體討論中藥商活動，被李四川說她遲到，蘇巧慧說當天安排10點20分受訪，其實有提早5至10分鐘到達，車停在路旁等待，是因為李四川還在受訪，所以為了不影響對方，她就在旁邊等待，等他受訪完才下車。

蘇巧慧強調，彼此都是開開心心參加活動，向市民報告自己的想法，她認為市政應回歸願景跟政策討論。至於市長侯友宜巡迴29區辦座談鞏固基層，被視為助攻李四川接棒。

她說自己從4月就開始跟各議員參選人在每一區舉辦座談會，算下來應該至少會有36場，每場反應都很熱烈，譬如昨天在新莊區跟議員林秉宥的場次甚至爆場，人都擠到活動中心門外去了。她的策略是持續用此進度跟速度，和每位議員一起把選區顧好、把整個新北顧好。

至於大南瓜活動，蘇巧慧戲稱希望未來能種出像童話故事中，可做成馬車的大南瓜。李四川一時口誤說今年比賽冠軍巨無霸已達773台斤，未來若當選市長，看看能否協助農友挑戰種出1千公斤（約1666台斤）大南瓜。台下來賓都笑了，他趕緊更正：是台斤啦！

國民黨新北市長參選人李四川今天到淡水參加大南瓜比賽頒獎，向熱情民眾打招呼。記者林昭彰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天到淡水參加大南瓜比賽頒獎，向熱情民眾打招呼。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左二）今天到淡水參加大南瓜比賽頒獎，並與冠軍巨無霸南瓜合影。記者林昭彰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左二）今天到淡水參加大南瓜比賽頒獎，並與冠軍巨無霸南瓜合影。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天被問到市長侯友宜巡迴29區辦里長座談鞏固基層，被視為助攻李四川接棒。她說自己和各區市議員參選人合辦座談會，至少會有36場。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天被問到市長侯友宜巡迴29區辦里長座談鞏固基層，被視為助攻李四川接棒。她說自己和各區市議員參選人合辦座談會，至少會有36場。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天到淡水參加大南瓜比賽頒獎，向來賓和民眾熱情打招呼握手。記者林昭彰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今天到淡水參加大南瓜比賽頒獎，向來賓和民眾熱情打招呼握手。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到淡水參加大南瓜比賽頒獎，也去逛攤位選購南瓜。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到淡水參加大南瓜比賽頒獎，也去逛攤位選購南瓜。記者林昭彰／攝影

2026九合一選舉 侯友宜 李四川 蘇巧慧 新北市選舉

延伸閱讀

觀察站／侯友宜巡迴基層座談 替李四川接棒鋪路

影／巡迴督導全新北29區先到新莊拜媽祖 侯友宜：來向媽祖請安致歉！

蔣萬安南投合體許淑華 凝聚藍營士氣

「殷瑋答」又來了 殷瑋找太座葉乃瑜上節目「殷葉答」網友反應曝光

相關新聞

蘇巧慧現身鶯歌市場包粽子 里長送粽子祝她「包中」

端午佳節將至，鶯歌區公所今天在鶯歌公有市場舉辦「粽心薈萃、智藝雙絕」包粽活動，現場熱鬧非凡。民進黨新北市長參選人蘇巧慧應邀出席，與鄉親共融同樂。針對外界關注可能與同場出席的國民黨新北市長參選人李四川同台競爭，蘇巧慧展現自信，強調深耕地方多年，更重申選舉應回歸政見與願景的比拼。

藍白合體！高虹安同框藍營議員 新看板訴求「府會同心、治城最佳化」

隨著地方大選腳步漸進，新竹市選戰煙硝味愈發濃厚。繼日前新竹市長高虹安在街頭掛出「新竹午安」的個人競選看板引發熱議後，今日市區重要路口再度出現最新合體看板。高虹安這次攜手國民黨籍議長許修睿、黨團總召陳慶齡及多位藍營市議員同框亮相，並以「府會同心，治城最佳化」為核心口號，強烈對外展現執政團隊與藍營議會實質結盟的團結氣勢。

平溪線落石砸落軌道十分至菁桐不通 預計下午4時清除恢復

台鐵公司說，今天因雨受望古=嶺腳間（K8+400）處有落石影響，目前菁桐=十分間路線暫時不通，十分=菁桐間已啟動公路接駁，預計下午4時清除恢復通行。

才說「市政做不好，出去輔選會被笑」 議員批陳其邁市政接連出事

高雄昨天爆發民生醫院院內登革熱群聚感染，5名住院病患集體染疫，以及本洲產業園區綠大實業廢棄物處理廠爆炸起火，被揪出18年內多達16次違規紀錄。議員批評，市長陳其邁日前才說「市政做不好，出去輔選會被笑」，如今高雄市政接連出包，凸顯市府團隊螺絲鬆了。

侯友宜巡迴29區辦座談助攻李四川？蘇巧慧：我有36場！

國、民兩黨新北市長參選人今天都被問到，關於參加相同活動卻常常「同場不同框」是否刻意錯開？李四川指日前中藥商活動被對方側翼「看圖說故事」抹黑，蘇巧慧則說參加活動都是尊重主辦單位、溝通過後，遵照主人意思安排。

國民黨彰化市長提名陷入僵局 外傳楊曜聰是第3人選但他否認

國民黨彰化市長人選搞不定，登記爭取提名的市代會主席陳文賓堅持開放參選、縣議員温芝樺則要求做民調，經三度協調沒有結果，縣黨部做不了主，只得報給中央處置。因兩人相持不下，據傳有力人士正運作徵召第三人人選牙醫診所院長楊曜聰，但楊曜聰強調，堅持選立委，不選市長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。