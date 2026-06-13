侯友宜巡迴29區辦座談助攻李四川？蘇巧慧：我有36場！

國、民兩黨新北市長參選人今天都被問到，關於參加相同活動卻常常「同場不同框」是否刻意錯開？李四川指日前中藥商活動被對方側翼「看圖說故事」抹黑，蘇巧慧則說參加活動都是尊重主辦單位、溝通過後，遵照主人意思安排。

上午李、蘇2人都到淡水參加新北市政府舉辦的大南瓜比賽頒獎典禮，但仍間隔至少1小時先後到場沒有碰到面，蘇巧慧說她參加任何活動，不管是流程、到場時間或座位都是尊重主辦單位安排，因為來者是客，遵照主人家的意思、溝通之後才高高興興參加。

至於近日社群媒體討論中藥商活動，被李四川說她遲到，蘇巧慧說當天安排10點20分受訪，其實有提早5至10分鐘到達，車停在路旁等待，是因為李四川還在受訪，所以為了不影響對方，她就在旁邊等待，等他受訪完才下車。

蘇巧慧強調，彼此都是開開心心參加活動，向市民報告自己的想法，她認為市政應回歸願景跟政策討論。至於市長侯友宜巡迴29區辦座談鞏固基層，被視為助攻李四川接棒。

她說自己從4月就開始跟各議員參選人在每一區舉辦座談會，算下來應該至少會有36場，每場反應都很熱烈，譬如昨天在新莊區跟議員林秉宥的場次甚至爆場，人都擠到活動中心門外去了。她的策略是持續用此進度跟速度，和每位議員一起把選區顧好、把整個新北顧好。

至於大南瓜活動，蘇巧慧戲稱希望未來能種出像童話故事中，可做成馬車的大南瓜。李四川一時口誤說今年比賽冠軍巨無霸已達773台斤，未來若當選市長，看看能否協助農友挑戰種出1千公斤（約1666台斤）大南瓜。台下來賓都笑了，他趕緊更正：是台斤啦！

國民黨新北市長參選人李四川今天到淡水參加大南瓜比賽頒獎，向熱情民眾打招呼。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左二）今天到淡水參加大南瓜比賽頒獎，並與冠軍巨無霸南瓜合影。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天被問到市長侯友宜巡迴29區辦里長座談鞏固基層，被視為助攻李四川接棒。她說自己和各區市議員參選人合辦座談會，至少會有36場。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天到淡水參加大南瓜比賽頒獎，向來賓和民眾熱情打招呼握手。記者林昭彰／攝影