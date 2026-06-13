國民黨彰化市長提名陷入僵局 外傳楊曜聰是第3人選但他否認

國民黨彰化市長人選搞不定，登記爭取提名的市代會主席陳文賓堅持開放參選、縣議員温芝樺則要求做民調，經三度協調沒有結果，縣黨部做不了主，只得報給中央處置。因兩人相持不下，據傳有力人士正運作徵召第三人人選牙醫診所院長楊曜聰，但楊曜聰強調，堅持選立委，不選市長。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，由於陳文賓、温芝樺各自堅持，毫不妥協，縣黨部提報中央處理，是「沒辦法中的辦法」 ，未來的可能性只有三種，分別是開放，內參民調及徵召方式，也會以登記爭取提名的陳文賓、温芝樺做選擇，對於是否外傳將徵召第三人選的情事，應該不可能。

不過，地方政壇卻傳出在陳文賓、温芝樺相持不下之際，會比照縣長徵召魏平政模式，另徵召第三人參選，並認為以最近勤跑行程的牙醫院院長楊曜聰最有可能，背後並有重量級人士運作。由於楊曜聰支持陳文賓參選市長，尤其令温芝樺陣營起了戒心。

楊曜聰為牙醫診所醫院院長，代表國民黨參選本屆第二選區立委，初試啼聲即獲得8萬1403票，只小輸連任的立委陳秀芳9285票，他在選後，仍積極在社團耕耘，勤跑基層，也給黃秀芳相當壓力。

對於被傳出可能獲徵召參選彰化市長的說法，楊曜聰今天表示「絕不可能」，強調他的目標就是參選立委，不會選彰化市長。

政壇人士也表示，楊曜聰已表達全力支持陳文賓選彰化市長，並認為開放參選是最好的選擇，而陳文賓參選市長已無退路，因此楊曜聰不可能會去跟陳文賓搶市長的位子。

縣議員温芝樺到場參加協調，仍堅持採民調決定彰化市長提名人選。本報資料照片