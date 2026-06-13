北市4屆議員李傅中武不連任 國民黨徵召女兒兼特別助理李傅鈺婷參選

國民黨台北市黨部今宣布，正式徵召李傅鈺婷參選第15屆台北市議員山地原住民席次，李傅鈺婷是4屆議員李傅中武的女兒，市黨部表示，期盼透過世代接棒，延續深耕基層、服務族人的精神，持續為都會原住民族爭取更多權益與發展機會。

北市黨部指出，現任台北市議員李傅中武長期深耕基層，投入地方服務逾16年，4屆議員任內積極爭取原住民族福利與建設，深獲族人肯定與支持。從99年首次參選，歷屆平均得票數均維持在2100票以上，展現穩固的基層實力與紮實的服務成果，也反映族人對其問政表現及服務品質的高度認同。

台北市黨部主委戴錫欽表示，面對都會原住民族人口結構與需求的改變，需要具備專業能力、熟悉地方事務、了解族人需求的新世代投入公共服務。李傅鈺婷長期擔任李傅中武議員特別助理，多年來陪同參與地方服務工作、政策推動及族人陳情案件處理，對於都會原住民族面臨的居住、就業、教育、文化傳承及長者照護等議題有深入了解，也累積豐富的公共事務歷練。

戴錫欽指出，李傅鈺婷不僅熟悉基層脈動，更了解地方服務工作的艱辛與責任。長期陪伴父親走入社區、傾聽族人心聲，讓她深刻體會原住民族在都會生活中所面臨的各項挑戰，也培養出服務族人、回饋社會的使命感。此次投入選舉，不只是經驗與精神的傳承，更代表新世代原住民族人才承擔責任、接續服務的重要起點。

李傅鈺婷說，這次參選不只是世代傳承，更是責任的承擔。她將延續父親16年來為原住民族爭取權益的精神，在既有基礎上持續努力，推動居住正義、就業正義、教育正義及文化正義，積極爭取都會原住民族應有的福利與發展機會。同時也將更加重視青年參與、婦女權益及長者照顧，讓不同世代的需求都能被看見、被重視。

李傅鈺婷表示，未來將秉持謙卑學習、認真服務的態度，持續深入基層、傾聽族人聲音，扮演族人與政府之間最重要的溝通橋梁，為族人發聲、為權益奮鬥，讓原住民族文化得以傳承，讓更多原住民族家庭在台北安心生活、穩定發展。

北市黨部表示，相信李傅鈺婷兼具基層歷練、服務熱忱與新世代視野，能夠承接李傅中武議員多年來累積的服務成果，持續守護原住民族權益，為台北市原住民族開創更美好的未來。