綠酸蘇巧慧致詞李四川秒轉頭離開 川伯親上火線駁斥

2026新北市長選戰愈趨白熱化，國民黨參選人李四川與民進黨參選人常一前一後出席活動，日前兩人出席中藥商業同業公會活動，李遭綠營側翼酸小氣在蘇致詞時秒轉頭離開。今李四川回應，他每次在共同場合文論碰到蘇巧慧委員，或是她爸爸蘇貞昌院長都有互動、握手，且他都提早來，蘇委員遲到他也在那邊等，不管同台或不同台都是君子之爭。

李四川今特別還原中藥商活動當天與蘇巧慧互動的始末，他說，這是綠營側翼看圖說故事，其實當天理事長並非要他去坐在蘇旁邊，而是要他上去接舞龍舞獅的吉祥物菜頭，他是告訴理事長他是參與者，並不是主辦者，應由理事長跟在地的先嗇宮李乾龍董事長一起去接。

李四川還說，如果側翼這樣抹黑不相信，也可去問問那位理事長，當時到底是怎麼一回事。李還強調，他提早來也準時來，蘇巧慧委員遲到，他也在那邊等，後來因為他後面有行程必須離開，也跟蘇巧慧打了招呼，至於不管是同台還是不同台，我們都是會君子之爭。

媒體詢問，近日兩人民調接近，是否擔心選情?李四川回應，他一再強調雙方要君子之爭，各自拉各自的支持者，他已走遍二十九區，這三個月內握住所有選民的手，每位選民都叫他加油，他非常有信心。

針對侯友宜市長昨起已展開二十九區巡迴，是否在鞏固基層協助李四川選情？李四川回應，侯市長八年執政大家有目共睹，尤其這一次英國發表的「全球五十大幸福城市」，在台灣新北市是第一名，進入全球五十大幸福城市之一，侯市長深入二十九區推動市政，我們都從基層做起，他也會接上這一棒，好好努力。

國民黨新北市長參選人李四川今出席崇利助學圓夢獎學金頒獎典禮。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席崇利助學圓夢獎學金頒獎典禮。記者林媛玲／攝影