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綠酸蘇巧慧致詞李四川秒轉頭離開 川伯親上火線駁斥

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今出席崇利助學圓夢獎學金頒獎典禮受訪強調，自己與蘇巧慧是君子之爭。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席崇利助學圓夢獎學金頒獎典禮受訪強調，自己與蘇巧慧是君子之爭。記者林媛玲／攝影

2026新北市長選戰愈趨白熱化，國民黨參選人李四川與民進黨參選人常一前一後出席活動，日前兩人出席中藥商業同業公會活動，李遭綠營側翼酸小氣在蘇致詞時秒轉頭離開。今李四川回應，他每次在共同場合文論碰到蘇巧慧委員，或是她爸爸蘇貞昌院長都有互動、握手，且他都提早來，蘇委員遲到他也在那邊等，不管同台或不同台都是君子之爭。

2026九合一選舉

李四川今特別還原中藥商活動當天與蘇巧慧互動的始末，他說，這是綠營側翼看圖說故事，其實當天理事長並非要他去坐在蘇旁邊，而是要他上去接舞龍舞獅的吉祥物菜頭，他是告訴理事長他是參與者，並不是主辦者，應由理事長跟在地的先嗇宮李乾龍董事長一起去接。

李四川還說，如果側翼這樣抹黑不相信，也可去問問那位理事長，當時到底是怎麼一回事。李還強調，他提早來也準時來，蘇巧慧委員遲到，他也在那邊等，後來因為他後面有行程必須離開，也跟蘇巧慧打了招呼，至於不管是同台還是不同台，我們都是會君子之爭。

媒體詢問，近日兩人民調接近，是否擔心選情?李四川回應，他一再強調雙方要君子之爭，各自拉各自的支持者，他已走遍二十九區，這三個月內握住所有選民的手，每位選民都叫他加油，他非常有信心。

針對侯友宜市長昨起已展開二十九區巡迴，是否在鞏固基層協助李四川選情？李四川回應，侯市長八年執政大家有目共睹，尤其這一次英國發表的「全球五十大幸福城市」，在台灣新北市是第一名，進入全球五十大幸福城市之一，侯市長深入二十九區推動市政，我們都從基層做起，他也會接上這一棒，好好努力。

國民黨新北市長參選人李四川今出席崇利助學圓夢獎學金頒獎典禮。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席崇利助學圓夢獎學金頒獎典禮。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席崇利助學圓夢獎學金頒獎典禮。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席崇利助學圓夢獎學金頒獎典禮。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席崇利助學圓夢獎學金頒獎典禮。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席崇利助學圓夢獎學金頒獎典禮。記者林媛玲／攝影

2026九合一選舉 李四川 蘇巧慧 新北市選舉

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