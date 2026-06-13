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前有陸委會禁令寒蟬、後有大選紅帽進逼 藍委出席海峽論壇意願低

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
海峽論壇大會今天上午在廈門登場，在大會前，中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧，先會見出席論壇的台灣嘉賓，包括國民黨副主席張榮恭、國民黨金門立委陳玉珍等。記者陳宥菘／攝影
海峽論壇大會今天上午在廈門登場，在大會前，中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧，先會見出席論壇的台灣嘉賓，包括國民黨副主席張榮恭、國民黨金門立委陳玉珍等。記者陳宥菘／攝影

國民黨副主席張榮恭率團赴陸，參加第18屆海峽論壇。今年適逢地方大選，明年緊鄰2028年總統暨立委大選，此次國民黨內反應略顯低調，有藍委受邀赴陸並無答應，憂貿然赴陸恐讓選情增加變化。藍營人士分析，陸委會開第一槍公開限制縣市長赴陸，其實就是抗中保台加行政打擊的起手式。

2026九合一選舉

第18屆海峽論壇的主論壇於今日舉行，台東縣長饒慶鈴受大陸主辦方之邀，本欲前往並推廣台東農漁特產品，為台東農漁民開闢市場，陸委會指海峽論壇為大陸統戰活動，宣布禁止中央及地方政府人員參與，饒慶鈴赴陸因而未成行。

藍營人士表示，海峽論壇性質跟國共論壇或國共智庫交流不同，海峽論壇可說是大陸主辦方對台灣民間單位發出的邀請。海峽論壇除了主論壇外，另有其它子論壇，且不會集中在13、14日這個周末辦完，國民黨完全是被動受邀，也不會統計人數、名單等，但是台灣方面包括立法院的立委、地方議會的議員等，有部分應有收到邀請。

該人士透露，據他所知，確定與會海峽論壇的國民黨立委僅陳玉珍，國民黨立委此次參與意願不高。

另一位藍營人士說，在陸委會對饒慶鈴真的祭出禁令前，相信藍營內部受邀的民代都在觀望。陸委會拿出行政手段對付饒慶鈴，是民進黨搞抗中保台加行政打擊的起手式，藍營只要有疑似出現組團或有規模的前往海峽論壇，民進黨的抹紅攻勢一定鋪天蓋地而來，轉移綠營的負面焦點，對藍營今年選舉不利。

有國民黨立委表示，今年收到海峽論壇邀請也不敢去、不能去，怕去了給人抹紅貼標籤，國民黨目標明確，2026年打贏地方大選，2028年重返執政，對於藍委來說壓力也很大，立院內要處理會有討論、衝突的法案是一種壓力，兩岸議題也是一種壓力，以他來說，他覺得沒有事情比2026贏選舉、2028重返執政更重要。

海峽論壇 陸委會 2026九合一選舉

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