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國民黨竹北初選將揭曉 柯文哲力挺邱臣遠參選：最符合桃竹苗戰略
隨著2026年地方大選腳步漸近，各政黨選戰佈局陸續開跑。針對外界關注的竹北市長選戰，以及與國民黨之間的初選與協調進度，台灣民眾黨今天強調，大戰略目標從未改變，將由邱臣遠出戰竹北市，與新竹市、新竹縣連動，打造新竹地區最強的「鐵三角」。
2026九合一選舉
國民黨預計下周一公布竹北市長初選結果，針對兩黨的續溝通，民眾黨主席黃國昌表示，針對這次竹北市長選區，民眾黨一直與國民黨保持密切且充分的溝通，不論是國民黨中央，或是新竹縣長參選人徐欣瑩，雙方都具備相互的理解，我們的目標沒有任何改變。
黃國昌強調，在新竹市長高虹安、新竹縣長參選人徐欣瑩及竹北市長參選人邱臣遠共同合作下，將形成「最強鐵三角」，整合竹竹生活圈資源，無論市民生活需求或科技產業發展，都能發揮最大綜效，為新竹鄉親創造更好的未來。
民眾黨創黨主席柯文哲分析，從2026年地方大選的戰略思考來看，包含桃園、新竹縣市（竹竹）及苗栗在內的「桃竹竹苗」區域極具關鍵性。如果邱臣遠能在竹北市成為一股「關鍵的實質力量」，對於整體選戰的走勢將有決定性的幫助。
柯文哲指出，「邱臣遠來選竹北市，對2026的選戰的大戰略是最有利」。當然談判是黃國昌與鄭主席去談判，但從選戰的角度來看，讓邱臣遠選竹北市最恰當。
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