新北議員第二選區 藍擴大提名陷內戰 綠拚2席

新北市議員第二選區（五股、泰山、林口）人口成長，議員席次由四席增至五席。該區被視為藍營優勢選區，藍擴大提名四席，民進黨保守提名拚二席。現任議員強調服務力保席次，年輕政二代拚接棒。

國民黨現任議員蔡淑君、陳明義拚連任，宋明宗由女兒蔡佩呈接棒，另外前五股鄉長鄭漢騰兒子、新北市府顧問鄭丞宏也參選。藍藉優勢擴大提名，恐陷四搶三內戰。

面對選區增加一席提名，尋求六連霸的蔡淑君說，許多鄉親認為她最穩，但最穩也最危險，選民可能自動分票給認為較危險的人，恐導致自己成遺珠。

陳明義說，現任議員是跟自己在選，不會因選舉特別做改變，他連任第五屆，民眾習慣喊他「民意哥」，是長期累積下來會做事的形象。

宋明宗女兒蔡佩呈強調，在父親身旁投入地方服務超過十年，絕非空降，父親考量國民黨有斷層問題，決定將機會交給她，兩人服務一加一大於二。另一新人鄭丞宏說，他相較其他參選人無明顯優勢，靠一步一腳印爭取認同。

此屆民進黨提二席，李宇翔爭取連任，曾擔任三屆議員的賴秋媚二○二二年連任失利，此次推女兒戴翎育出征。

李宇翔說，每次選舉都是全新挑戰，選民看個人條件及平時表現決定，將持續強化服務量能爭取認同。戴翎育說，因知名度不及其他競爭對手，最重要是增加曝光度，要延續母親長年累積的服務口碑。