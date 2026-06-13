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蔣萬安南投合體許淑華 凝聚藍營士氣

聯合報／ 記者江良誠林佳彣／連線報導
台北市長蔣萬安（右）昨與南投縣長許淑華（左）行銷南投農產品。記者黃仲裕／攝影
台北市長蔣萬安（右）昨與南投縣長許淑華（左）行銷南投農產品。記者黃仲裕／攝影

首都市長選戰效益持續外溢，台北市長蔣萬安短短三天內接連與雲林縣長張麗善、縣長許淑華同框，透過城市交流，以母雞之姿持續凝聚藍營縣市士氣；民進黨台北市長參選人沈伯洋昨上午與北市、高雄黨部發布北高連線球衣，晚間與新北市長參選人蘇巧慧合力助選新北小雞，打出「雙北雙贏」決心。

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蔣萬安本月十日與張麗善在北市宣傳「雲林良品」，蔣昨再受邀到南投與縣長許淑華出席南投巧克力咖啡節記者會，蔣萬安一抵達縣府會場，大批員工爭相握手拍照和要簽名，還傳出尖叫聲，展現高人氣，許淑華也笑說，恐怕只有白沙屯媽祖來南投遶境時有這種場面，也肯定蔣萬安市政表現，是重要學習夥伴。

蔣萬安指出，台北與南投長期保持良好合作關係，台北擁有高密度咖啡消費市場，南投則孕育許多優質咖啡品牌，透過城市交流共同推廣台灣精品咖啡與巧克力產業，也替台北市民爭取這段時間來南投參加巧咖節住宿相關優惠等，兩縣市合作造福所有鄉親。

蔣萬安下午到草屯惠德宮、敦和宮接連參拜，立委馬文君、游顥等人陪同，蔣萬安致詞說，未來北市有國際展會，也邀請南投在地企業「隱性冠軍」來參展，拓展國際市場。蔣也強調南投好山好水，未來會帶妻子和三寶來玩。

沈伯洋昨合體北高黨部主委吳沛憶、黃捷宣傳捐款回饋品限量城市棒球衣，是北高串連競選第一場活動，民進黨立法院黨團總召蔡其昌也出席宣傳，沈也透露最近在籌畫競選歌曲。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆未出席，黃捷指出，賴臨時有行程沒辦法來，他的球衣已準備好，接下來合體會看到。

沈伯洋說，音樂跟棒球一樣，需要音樂聚落、音樂產業；高雄演唱會經濟不斷地往前邁進，台北更要著重在文化、音樂怎麼落地生根。蔡其昌說，沈如果當選，要多支持棒球，要記得大巨蛋是棒球場。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）昨晚與民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）在新莊活動合體。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）昨晚與民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）在新莊活動合體。記者林昭彰／攝影

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