觀察站／侯友宜巡迴基層座談 替李四川接棒鋪路

新北市長侯友宜任期倒數，昨啟動新一波巡迴廿九區基層建設督導，首場到新莊與全體里長座談，感謝大家的支持也祝福，氣氛熱絡。一場座談獲得里長們滿堂采，猶如畢業典禮，地方人士認為侯鞏固政績與基層滿意度，是李四川接棒最好的輔選。

「警探」市長的經歷與養成，侯友宜習慣以接地氣及草根口吻與里長互動，強調與里長是「一起好好做事情」的夥伴，且淡化黨派色彩、廣結善緣是另一道施政攻略，透過實質的建設，更爭取許多無黨籍或泛綠背景里長認同，形成強大的基層支持網。

新莊區長朱思戎昨在市政建設簡報細數侯市長八年任內深耕基層亮眼實績，包括開通捷運環狀線第一階段、建構一九六處失智友善站、推動公共建築耐震補強等，逐步實現全齡照顧的宜居願景。

侯友宜在致詞時感性提及，自己在新北服務十六年，從無到現在有三條捷運路網、塭仔圳都更正如火如荼進行，尤其八年市長任內特別感謝基層里長支持，他公職生涯已五十年，擔任兩屆市長，沒法再選新北市長，但未來卸任將有更多時間跟大家相處。

隨後侯友宜並逐桌和里長們話家常，里長紛紛拿手機自拍合影，座談會延長一個半小時才散場道別。

議員陳偉杰認為，侯友宜八年來對新北貢獻大，施政滿意度高，現在新北各項建設持續進行，藉此機會進行感恩之旅，也把政績完整在各區呈現；李四川對新北也熟悉，雖有自己選戰節奏，但侯趁巡迴之旅拉拔川伯，也是好事一件。