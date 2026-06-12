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沈伯洋、蘇巧慧首次新北合體造勢 倡議「雙城共好」願景
民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧今晚第一次在新北市合體造勢，一起幫尋求連任的市議員林秉宥站台。蘇、沈2人受訪時皆提及未來「雙城共好」願景，盼將有共通性的政策串接起來，讓2個城市的養分能夠連在一起。
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新北市長參選人蘇巧慧說，她和台北市長參選人沈伯洋最近提出的很多政見都有異曲同工之妙，像是沈伯洋的「山林政見」和她的「鑽石山城」，在步道規畫就有很多共同方向，但是又有不同方法，這就是既競爭又合作，這就是共好。
沈伯洋說，2人每個禮拜都會討論，之前也有提過雙北市的每1個區域都會有自己特色，但根是相連的，就像交通路網相連，所以一定會有些政策有共通性，要怎麼樣把它串接起來，讓城市的養分能夠連在一起，把雙北變成最好、最棒的城市，也讓這個國家變得更不一樣。
蘇巧慧還被問到關於桃園有幼兒園把中共建黨百年的歌，當作是畢業歌。她說幼兒園老師可能不知道這首歌的原委，所以大家也不用太過苛責。其實台灣有很多創作者都有非常好的歌曲，也很適合幼兒園的孩子聆聽、欣賞，所以她希望未來幼兒園可以多多播放台灣本土創作者的歌曲。
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